Det er ventet køer utover ettermiddagen.

Trafikktall fra Vegvesenet viser at det i flere tilfeller er mer trafikk 1. påskedag enn 2. påskedag. Sjekk her når du bør kjøre for å unngå den verste påsketrafikken.

De største knutepunktene er Vågsbotn i Åsane, som får trafikken som kommer fra både nord, øst og sør, og rundkjøringen på Trengereid i Arna, som får trafikk både fra Voss og Kvamskogen.