Mot slutten av påsken blir det varmere i luften, men solen kan si takk for seg.

Påskeferien er i gang for mange, og flere bergensere brukte mandagen ute i solen.

Meteorolog Geir Ottar Fagerli forteller at mye tyder på at påsken blir full av finvær, men at solen kan forsvinne bak skyene.

– Det ser ut som vi får en todelt påske. Frem til skjærtorsdag vil det være mye sol, men kjølige temperaturer. Fra fredag og til andre påskedag vil det være mer skyet, men varmere luft, sier han

Solen må altså nytes før torsdag ifølge meteorologen, men selv om det ikke er like lyst ute, kan man trøste seg med varmere temperaturer.

– På påskeaften kan det bli over 18 grader, sier meteorologen.

Trenger ikke hage

På vei ut mot Nordnes, sitter Tone Meyer og slapper av i en luftfylt sakkosekk.

– Den er veldig grei, men luften går ut etter hvert, så jeg må fylle den igjen hvert 30 minutt, sier hun.

Meyer forteller at hun verken har hage eller altan, og bruker derfor parkene for å nyte solen.

– Været er jo helt fantastisk! Det må nytes, sier hun.

I tillegg til å sole seg, får Meyer også med seg litt gratis underholdning:

– Det er så utrolig mange forelskede par som er ute og går! Det er veldig gøy, de går par i alle aldre rundt og holder hender og småkysser, sier hun og ler.

Ørjan Deisz

Sydenvær

Ved Smålungeren har venninnene Celina Rocha Husebø, Maria Lysko Misje og Louise Nitter Røsland satt seg ned for å spise sushi i finværet.

– Det er nesten ikke vits å dra til Spania for å sitte og bli brun når det er samme type være her, sier Husebø.

Jentene er allerede i gang med påskeferien, og planlegger å bruke den til å utnytte det fine været.

– Vi skal være ute og nyte været, også tenkte vi å ta en tur på bysyklene, sier Misje.

– Det er så sjeldent fint vær i Bergen, så man må nyte det mens man kan, legger Røsland til.

Ørjan Deisz

Prøver fiskelykken

Ute på bryggen på Nordnes står Alexander Åsgård og prøver å fange dagens middag.

– Jeg hadde lyst til å fiske, og tenkte at dette var en plass med masse sol. Jeg har aldri prøvd å fiske her, så vi får se om jeg får noe, sier han.

Han satser på å få en fisk eller to, hvis ikke forteller han at det blir brødskiver til middag.

– Været er helt kanon i dag. en super start på påsken Jeg skal opp på fjellet for å være der i påsken, så jeg drar etter middag, sier Åsgård og hiver snøret ut i håp om fisk.

Ørjan Deisz

Nyter været

– Herlig vær i dag, sier Morten Pedersen.

Han og Simon Demacardo står ytterst på Nordnes og slår av en prat.

– Vi er bare ute og lufter hodet i finværet, sier Pedersen.

Begge har hørt at det skal være flott vær fremover, og gleder seg til en solfylt påske.

Ørjan Deisz

Flott påske

– Hvis man ser på kombinasjonen av sol og varme temperaturer, så er nok dette en av de flotteste påskene vi har hatt, sier meteorologen.

Han forteller at den fineste påsken som har vært var i 2013, men at årets påske også ligger høyt mot toppen.

– Det vil bli varmere både i byen og i fjellet, så skiforholdene er nok best tidlig i påsken, sier Fagerli.