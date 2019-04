Politiet natt til mandag fortsatt usikre på om to personer til var med i ulykkesbilen.

Rundt klokken 22.10 søndag kveld fikk politiet melding om en ulykke ved Tertneskrysset i Åsane.

Nødetater rykket ut til stedet, der brannvesenet fikk frigjort to fastklemte personer fra bilen.

Én omkommet, to til sykehus

I en pressemelding klokken 23.30 opplyser politiet at en av personene som satt i bilen er omkommet. To er kjørt til Haukeland sykehus. Det er ukjent hvor alvorlige skader de har.

Ifølge politiets innsatsleder på stedet, Tordis Myrseth, var begge de to skadde ved bevissthet da de ble fraktet vekk fra ulykkesstedet.

Politiet har foreløpig ikke fått bekreftet kjønn og alder på de tre personene, og deres pårørende er ikke varslet.

Usikre på om to til var i bilen

Nødtetatene ble varslet om ulykken av forbipasserende.

– En eller to personer er sett gående bort fra bilen/området. Disse er så langt ikke gjort rede for. Det er usikkert om disse har vært i bilen under hendelsen, skriver politiet.

Politiet brukte søndag kveld store ressurser på å få klarlagt om det var flere enn tre personer i bilen. Ved 00.30-tiden var de fortsatt ikke sikre, og drev fortsatt søk i området med hunder.

– Vi leter i nærområdet. Hvis det var flere personer i bilen kan de ha skader som trenger behandling, sier innsatsleder Tordis Myrseth.

Brannvesenet fløy søndag kveld en drone over området rundt ulykkestedet.

– Vi leter etter de to personene som foreløpig ikke er funnet, sa vaktkommandør Tore Fanebust ved 110-sentralen.

Veien stengt

Veien er stengt på stedet, og er forventet å forbli stengt i lengre tid, opplyste Vegtrafikksentralen søndag kveld. Et større område rundt ulykkesstedet er sperret av.

Både Vegvesenets ulykkesgruppe og politiets kriminalteknikere gjør undersøkelser på ulykkesstedet. Årsaken til ulykken er foreløpig ikke kjent.