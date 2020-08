Her er kommunens nye forskrift

§ 1 Formål og virkeområde

Forskriftens formål er å hindre eller begrense spredning av SARS-CoV-2 i perioder der smittetallene er stigende eller høye. Forskriften gjelder i Bergen kommune.

§ 2 Definisjoner

a) Med private sammenkomster menes alle private sammenkomster og løsere arrangementer både innendørs og utendørs. Denne forskriften omfatter ikke det som i den nasjonale forskriften defineres som et arrangement.

b) Med privat arrangør menes den som inviterer, er vertskap og den som ellers er med og arrangerer sammenkomsten.

§ 3 Innbyggernes rettigheter og plikter

På private arrangementer kan det være maksimalt 20 personer, private arrangementer med flere deltakere er forbudt.

Lokalet for et arrangement må være så stort at det er mulig å holde minst 1 meters avstand mellom personene som er til stede. Hvis lokalet ikke er stort nok, må antallet personer reduseres.

Syke personer skal ikke delta, selv om de bare har milde symptomer.

Privat arrangør skal:

a) Tilrettelegge for at smittevernrådene kan overholdes.

b) Ha oversikt over alle som er til stede med navn og telefonnummer for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing etter smittevernloven § 3–6. Der deltakerne ikke kjenner hverandre godt fra før, slik som for private fester i forbindelse med fadderuker og liknende skal oversikten være nedtegnet, oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 10 dager. Arrangøren skal informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt

§ 4 Myndighet etter forskriften

Byrådet gir Byråd for eldre, helse og frivillighet myndighet til å sette forskriften ut av kraft når byråden finner at den ikke lenger er nødvendig. Byråden kan også sette forskriften i kraft igjen dersom forholdene skulle tilsi det.

§ 5 Ikraftsetting

Forskriften trer i kraft straks.