Stillas knuste terrasse i Åsane

Kraftige byger og vind i Bergen lørdag formiddag.

Stillaset veltet over på nabobygningen i Åsane. Foto: Einar Aarre

I 09-tiden lørdag løsnet et stort stillas på Storbotn i Øvre Ervik i Åsane.

Både politiet og brannvesenet rykket ut. Stillaset har truffet en terrasse og har knust denne, meldte politiet på Twitter.

– Vinden har tatt tak i en stor presenning som er festet til et stillas. Dermed har stillaset veltet over på nabobygget, sier operasjonsleder Per Algrøy.

Ingen personer er kommet til skade, men en terrasse er altså knust.

Politi og brannvesen rykket ut til stedet. Foto: Einar Aarre

– Minst fem etasjer høyt

Politiet er på stedet og får bistand av brannvesenet til å sikre området.

– Vi er i kontakt med firmaet som har satt opp stillaset, opplyser operasjonslederen.

Vaktkommandør Christer Skei ved 110-sentralen sier beskjeden lød på at stillaset gikk over minst fem etasjer og var cirka 6–7 meter bredt.

– Det er rapportert om skader på boligen, men jeg vet ikke hvor omfattende, sier Skei.

Klokken 09.53 fikk brannvesenet beskjed om at folk fra stillasfirmaet var på vei.

– Stillaset var dekket av plast eller presenning og gjorde det ømfintlig for vind, sier Skei.

Da BT snakket med vaktkommandøren, opplyste han at veien forbi stedet var sperret.

Kraftig vind førte til at en bod raste sammen på Torget lørdag morgen. Foto: 2211-tipser

Vind og kraftige regnbyger

Meteorolog Magni Svanvik sier at det har vært vind opp i liten kuling på Vestlandet lørdag.

Det er på kysten det har blåst mest, men også steder som Bergen sentrum har opplevd kraftige vindkast, opptil 14,5 m/s, ifølge meteorologen.

– Og det har tydeligvis vært nok til å ta tak i en del ting. Vinden vil avta utover dagen. Vi har også lokalt kraftige regnbyger. Disse bygene vil fortsette ut dagen, sier hun.

Den kraftige nedbøren gjør at NVE har sendt ut gult farevarsel for jord- og flomskredfare.

– Det kan enkelte steder komme opptil 70mm nedbør i løpet av 12 timer. Vi venter mest nedbør i områdene sør for Bergen.

Fra klokken 12 lørdag er fylkesvei 609 mellom Førde og Askvoll stengt på grunn av store nedbørsmengder og rasfare, opplyser Vegvesenet. Ny vurdering av veien tas klokken 08.00 mandag.

Brannmannskaper bidrar til å sikre området. Foto: Einar Aarre

Stiv og sterk kuling

Vindstyrken kan komme opp i stiv og sterk kuling ved kysten og i fjellet.

Søndag vil været roe seg noe, men fortsatt blir det surt.

– I Bergen blir det frisk bris fra nordvest. Det vil merkes godt på Ulriken. Temperaturene faller og vi får en litt kjøligere værtype, sier Svanevik.

Lave temperaturer og bygeaktivitet fortsetter inn i begynnelsen av neste uke. Men inn mot neste helg er det håp om litt sommer igjen.

– Vi ser tendenser til normale augusttemperaturer fra onsdag, sier meteorologen.