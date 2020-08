24 nye NHH-studenter er smittet av korona

Til sammen er det nå registrert 39 smittede ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

NHH har foreløpig ikke stengt campus, til tross for 24 nye smittetilfeller. Foto: HEDVIG IDÅS

Det er 24 nye tilfeller i løpet av helgen.

– Vi ventet at det ville komme en god del nye smittetilfeller i løpet av helgen, men vi skulle selvsagt ønske at det ikke var så mange, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen ved NHH.

Studentene på skolen ble informert via skolens intranettsider søndag ettermiddag. I denne meldingen understrekes det at campus ikke blir stengt.

Her pleier studentene å sitte skulder ved skulder. Da BT var der på fredag var det god plass, selv om annenhver pult er sperret av. Foto: HEDVIG IDÅS

Vil begrense antall studenter på campus

Skolen oppfordrer likevel så mange som mulig av studentene til å bli hjemme i uken som kommer.

– Men vi vet av erfaring at noen studenter har så dårlige fasiliteter for å studere hjemme at vi holder campus åpen. Vi gjør en fortløpende vurdering av om forelesninger skal stenges fysisk, sier Mikalsen.

Skolen har digitalt undervisningsopplegg i alle kurs.

Ingen alvorlig syke

Mikalsen er ikke kjent med at noen av studentene er alvorlig syke.

– I begynnelsen var det mange smittede fra samme faddergruppe, men nå er det knyttet til flere miljøer, sier han.

Skolen har ikke oversikt over hvor mange som må i karantene.