– Det blir en gigantisk markering, lovet Martin Skadal i Klimabrølet før arrangementet gikk av stabelen.

Skadal er hovedansvarlig for Klimabrølet her i Bergen, og håpte på forhånd at så mange som 10.000 vil ta turen til Torgallmenningen. I Oslo var det ventet at nærmere 100.000 vil troppe opp fremfor Stortinget.

Politiet har ikke noe anslag over hvor mange som faktisk deltok fredag.

På forhånd hadde 1700 personer meldt seg på arrangementet på Facebook, og over 4000 var interessert.

Pøsende regn

– Jeg er miljøaktivist og bryr meg om fremtiden, sier lærerstudenten Emilie Trane (21). Hun går på NLA og kommer opprinnelig fra Stavanger.

Hun har vært med på demonstrasjoner for klimaet tidligere, men for venninnen Dina Solberg Todorov (19) er det første gang.

I bakgrunnen har akkurat Extinction Rebellion satt ny Norges-rekord i «dead-in», hvor folk legger seg ned på bakken og spiller død. Det ble fredag gjennomført i pøsende regn, og mellom store vanndammer.

– Dette er det første klimaarrangementet jeg er med på, sier Todorov.

Matsvinn og engangsplast

Hun opplever at arrangørene har lyktes i å nå folk på tvers av samfunnet. Hun ser ikke på seg selv en klimaaktivist:

– Men jeg bryr meg om matsvinn. I går ble jeg kjent med appen «Too good to go» for første gang. Den hjelper deg med å redusere matsvinn, sier hun.

– Det er noe alle kan få til.

Trane er på sin side opptatt av engangsplast og C02-utslipp. Det har flere fått kjenne på, meddeler hun muntert:

– Når jeg var i fadderuken sa jeg at jeg var mot engangsplast, og da turte ingen å bruke det etterpå, sier hun.

– Vi må ta ukomfortable valg

For arrangørene har det vært viktig å samle folk på tvers av partigrenser og samfunnslag.

– Vi ønsker å samle alle, og få med oss den tause majoriteten. Vi vil også sprenge ekkokammeret som en del miljøaktivister befinner seg i, sier Skadal.

– Det er ikke et sinnabrøl. Det er et brøl om at her står vi sammen, og dette skal vi klare, legger han til.

Kravet til Klimabrølet er at den globale temperaturøkningen ikke skal overstige 1,5 grader.

– Og så vil vi vise at alle er klare for å ta klima på alvor, selv om det betyr at vi må ta ukomfortable valg, sier Skadal.

Planlagt i tre måneder

I rundt tre måneder har 20 frivillige planlagt dagens tredelte arrangement.

Først streiket ungdommer for klimaet fra klokken 14 til klokken 15. Deretter ble det gjennomført et «die-in»-forsøk. Til slutt kom «Klimabrølet», der det ble holdt en rekke appeller.

Skadal sier at han har fått nesten utelukkede positive tilbakemelding på initiativet.

– Det er folk som ikke vanligvis er superengasjert i klima som kommer, og som sier at dette arrangementet betyr noe for dem også, sier han.

Spilte død på bakken

– Vi vil komme og vise oss frem, sier kunststudent Sofie Gustafsson (25) i Extinction Rebellion.

Organisasjonen skiller seg fra flere andre miljøorganisasjoner ved at de går mer radikalt til verks, blant annet gjennom sivil ulydighet.

– Vi stengte av broer i London i april, og rundt tusen aktivister ble arrestert, hevder hun.

Hun sier at organisasjonen ønsket å skape et varig bilde fra aksjonen i dag, og valgte derfor å arrangere en «dead-in»-aksjon.

– Det er fint med protester som dette, men etterpå blir man trøtt av at det ikke har en effekt, sier hun.

Hun sier at det er kjekt å stå skulder til skulder med ungdommer i streik i dag.

– Til vanlig er jeg den yngste medlemmet i Extinction Rebellion i Bergen, sier hun.