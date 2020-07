Krigshistorie: Livet i fangeleirene på Vestlandet var et helvete

I Hordaland var det under krigen 30 krigsfangeleirer. Livet for de over 4000 fangene var et helvete.

Publisert Publisert Nå nettopp

Fredssommeren 1945 arbeidet briter og nordmenn på spreng med å avdekke tyskernes krigsforbrytelser i fangeleirene i Hordaland og Sogn og Fjordane. Gjerningsmennene ble utlevert til Sovjetunionen.