Onsdag klokken tolv tester Sivilforsvaret sireneanleggene over hele landet. Varselet kan bety fare både i fredstid og krigstid.

TEST: Hvert år testes sireneanleggene til Sivilforsvaret i januar og juni. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Tyfonenes funksjon er å varsle befolkningen ved akutt fare. I fredstid kan det bety gassutslipp fra industri eller dambrudd i vannmagasiner, skriver Sivilforsvaret på sine sider. I krig vil lyden bety fare for flyangrep.

Signalet som blir gitt onsdag betyr «søk informasjon». Det kan gjøres ved hjelp av tv, radio, kriseinfo.no eller sosiale medier. Signalet består av tre serier med ett minutts opphold mellom hver serie. Dette er signalet som Sivilforsvaret tester i januar og juni hvert år.

Ved varsling om flyangrep vil sirenene gi korte støt i cirka ett minutt. Dette betyr «fare for angrep – søk dekning». Signalet kan også brukes ved øvelser i krigsberedskap. Når sirenene tuter sammenhengende i et halvt minutt signaliserer det at faren er over.

– Kan nå over halvparten av befolkningen

Signalet vil komme i alle kommuner med varslingsanlegg, skriver Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB). I Norge finnes det cirka 1250 varslingsanlegg. Testen blir gjort for å sjekke om anleggene fungerer og for å reparere eventuelle defekter.

– Varslingsanleggene er stort sett plassert i byer og tettsteder, og signalene vil kunne høres av over halvparten av befolkningen, sier Tore Ketil Stårvik, sjef for Sivilforsvaret, til dsb.no.

Mens Sivilforsvaret har ansvaret for etablering og drift av anleggene har politiet ansvaret for å utløse varsling i fredstid.

NRK har ansvaret for å sende myndighetenes beredskapsmeldinger på radio.

På dsbs kart kan man finne en oversikt over varslingsanleggene ved å gå inn på «temalag», huke av «Sivilforsvaret» og deretter «Sivilforsvarets varslingsanlegg».

