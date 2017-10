Helgeturen til København fikk dramatisk avslutning.

Kompisgjengen fra Bergen gikk på søndagstur i København da de så en rød bil som akkurat hadde kjørt ut i en kanal.

– Vi hørte at noen ropte og skrek. Da vi kom bort, så vi en bil som hadde gått gjennom sivet og ned kanalen. Ut av vinduet stakk hodet på en kvinne som ropte at hun hadde et barn i bilen, forteller Bård Singstad.

Kastet seg i vannet

Han er en av fem venner fra Bergen som er på helgetur i København. To av dem, Roy Tore Jensen og Vidar Hardeland, kastet seg straks ut i vannet for å redde kvinnen og barnet.

– Når man ser en bil på skrå ned i en kanal, tenker man jo selvsagt at det haster, og at bilen kan rulle eller synke dypere. Heldigvis viste det seg at den sto ganske fast i mudderet, forteller Jensen, som jobber som administrerende nyhets- og sportssjef i TV 2.

Bilen hadde tatt inn litt vann, og dørene kunne ikke åpnes.

– Men vi fikk tatt ut ungen via vinduet, og så kom moren etter litt senere. Jenten forholdt seg rolig og klamret seg til halsen min. Det hele gikk ganske udramatisk for seg, forteller Jensen.

Etter kort tid kom brannvesen og politi til stedet. Politiet i København melder på twitter at personene var kommet seg ut da de kom dit.

Vant til el-bil

Hvorfor og hvordan bilen havnet i vannet, vet de ikke.

– Kvinnen sa hun var vant til å kjøre el-bil, og at noe hadde gått galt, forteller Singstad.

Hendelsen skjedde ved Refshalevej i den populære turistbydelen Christianshavn. Også andre norske turister kom til stedet for å hjelpe.

Da dramatikken var over, kunne de fem kameratene fortsette ferien - riktignok våte etter redningsaksjonen.

BT gjør oppmerksom på at en av de fem har jobbet i Bergens Tidende tidligere, og at flere er bekjente av BT-journalister.