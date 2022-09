Tiggeforbudet kan forsvinne fra lovverket

Politiet har andre virkemidler i loven de heller kan bruke, sier Senterpartiet. I 2016 var de med å innføre tiggeforbudet. Nå kan de snu og sikre flertall for å fjerne det.

Stortingspolitikerne kan fjerne loven som gir kommunene anledning til å innføre tiggeforbud.

I høst fremmer SV forslag om å fjerne kommunenes mulighet til å ha lokale tiggeforbud. Som BT skrev fredag er Bjørnafjorden nå den eneste kommunen i landet som har tiggeforbud.

Til tross for at politiet anbefaler å fjerne det, vedtok flertallet i kommunestyret å beholde forbudet nå i sommer. Blant dem var Senterpartiet.

Det var også Senterpartiet på Stortinget, sammen med Frp og Høyre, som vedtok å endre loven tilbake i 2016. Da fikk kommunene anledning til å innføre lokale tiggeforbud.

Nå kan Sp være i ferd med å snu. Iver B. Prestbakmo (Sp) i justiskomiteen sier partiet stiller med «åpent sinn» til SVs forslag.

– Dette skal vi ta til vurdering når det kommer, uten å konkludere nå.

Peker på politiet

Prestbakmo påpeker selv at det kun er Bjørnafjorden som har et lokalt tiggeforbud. Han understreker at en dimensjon av denne saken handler om det lokale selvstyret.

– Men som politiet peker på så har man andre virkemidler i lovverket som kan ivareta hensynet til lokalsamfunnet.

– Hvor viktig er politiets uttalelse i Bjørnafjorden?

– Det er en uttalelse som handler om lokale forhold som politikerne der må vurdere lokalt. Men det er en anledning til å bruke andre lover for å ivareta befolkningen om det er bekymringer knyttet til aggressiv atferd i forbindelse med tigging, sier Sp-politikeren, som gjentar at de ikke har konkludert ennå.

Høyre på sin side har ikke tenkt å snu i denne saken:

– Dette er noe kommunene og de respektive innbyggerne skal få bestemme selv, skriver justispolitisk talsperson, Sveinung Stensland i en e-post.

Sofie Marhaug i Rødt håper tiggeforbudet fjernes.

Har mer støtte

Sps støtte blir sannsynligvis avgjørende for å kunne fjerne forbudet. Selv med støtte fra Ap, Rødt, Venstre, KrF, MDG og Pasientfokus vil SV-forslaget fremdeles mangle én stemme for flertall.

Rødts Sofie Marhaug håper på en lovendring.

– For meg virker det veldig rart at kommuner skal kunne kriminalisere menneskers eksistens og bevegelsesfrihet på denne måten. Så bør heller staten ta større ansvar for å bekjempe fattigdom og menneskehandel.

Venstres Ingvild Wetrhus Thorsvik sier tiggeforbud ikke løser problemer, men skyver dem under teppet.

– Venstre er positiv til at muligheten til å opprette lokale tiggeforbud fjernes, og ser frem til å lese SVs forslag.

Hun påpeker at Venstre alltid har vært motstander av forbudet.

– Det usynliggjør mennesker og problemer i samfunnet som vi heller bør ta tak i.

MDG støtter også forslaget.

– Norske kommuner bør ikke ha mulighet til å forby tigging, fordi de ikke bør kunne nekte folk friheten til å be om hjelp når de trenger det. Vi bør heller bekjempe de bakenforliggende årsakene enn å forby tigging, sier Arild Hermstad (MDG).