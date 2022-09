Flere hundre elever i Bergen mister spesialundervisning

– Det er åpenbart at en langvarig streik skaper en vanskelig situasjon for elever som har behov for tilrettelegging og tett oppfølging. Særlig etter flere år med helt eller delvis hjemmeskole i forbindelse med pandemien, sier leder i Dysleksi Norge.

Publisert Publisert Nå nettopp