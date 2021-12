Derfor ble «fiaskofortauet» som det ble

«Fiaskofortau», raser fotgjengere. – Hvis det ikke fungerer, må vi endre det, svarer Bybanen Utbygging.

For smalt, og for fullt av trær og skilt. Det er hovedinnvendingen mot fortauet på Lungegårdskaien. Denne uken har det heller ikke vært saltet, noe som ikke akkurat hjelper. Fotgjengerne går i sykkelfeltet.

Det nye fortauet i Lungegårdskaien, mellom Ado Arena og Bystasjonen. har fått kritikk i BTs leserbrevspalte og på sosiale medier.

«Ikke bare er det smalt i utgangspunktet, med knapt nok plass til en barnevogn i bredden. Det er i tillegg pepret med trær, stolper og skilt på begge sider, som i praksis krever at man går sikksakk for å komme frem» skrev Eirik Blakstad i et innlegg denne uken.

«Og gud forby om man trenger å passere noen eller møter noen i motsatt retning, eller skulle være så uheldig at man er svaksynt eller rullestolbruker mens man tråkler seg gjennom denne tragedien» fortsatte han.

I kommentarfelt og sosiale medier spør folk hvorfor det er blitt som det er blitt. BT har prøvd å finne svaret.

Slik opplevde innsenderen fortauet tidligere i vinter. – En hinderløype, mener han.

Vurderer endring

Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging sier at de har bygget fortauet som en del av bybaneprosjektet, og at det er basert på reguleringsplanen vedtatt av Bergen kommune.

Prosjektdirektør Roger Skoglie i Bybanen Utbygging.

– Vi har ikke hatt som mål å gjøre livet vanskelig for fotgjengere. Det er trangt der, og mange formål som skal ha plass. Deriblant en trerekke og drenering. Her har man valgt å beholde bredden av sykkelveien, og da har det gått utover bredden på fortauet. Det har nok litt å gjøre med at syklister kommer i større fart enn fotgjengere. Det vil si at det handler om både trafikksikkerhet, fremkommelighet og å skape et godt byrom.

– Men har dere vurdert å kutte ut trerekken for å få bedre plass?

– Det har helt sikkert blitt diskutert, men dette var altså løsningen man kom frem til og som ble bygd. Dersom det viser seg at det ikke fungerer for fotgjengere, får vi heller endre noe i ettertid, sier Skoglie.

I kommunens planforslag, som ble lagt frem i 2016, var ikke trærne tegnet inn. Det var de derimot året etter, da reguleringsplanen ble vedtatt.

– Ikke god løsning

Toril Austbø Grande er delstrekningsleder for reguleringsplanen i Bergen kommune. Også hun sier at det nye fortauet ikke er bra.

– Vi ser også at dette ikke er en god løsning for fotgjengere. Det var ikke sånn vi hadde tenkt det, sier hun.

I reguleringsplanen er det lagt inn et krav om en trerekke innenfor arealet som er satt av til sykkelvei og fortau.

– Det var for å få noe vertikalt grønt i et veldig grått område. Men de trærne trengte ikke nødvendigvis å stå på fortauet, sier Grande.

I 2016 var det ikke tegnet inn trerekke i området. Men kommunen ønsket mer grønt inn.

Det ble satt av fire meter bredde til sykkelvei og tre meter til fortau. Innenfor dette området mente kommunen og partene i Miljøløftet at det ville være plass til en trerekke.

– Så er det en diskusjon mellom flere parter når det skal bygges. Jeg har ikke deltatt i prosessen etter at reguleringsplanen ble vedtatt, og kjenner ikke til hvorfor det endte som det gjorde, sier Grande.

Strenge krav

Statens vegvesen har mange regler om vegetasjon langs ulike typer veier. Over fortau og gang- og sykkelvei skal ikke greiner henge lavere enn 3 meter.

I tillegg skal det alltid være tre meter fri sikt inn i avkjørsler.

På Lungegårdskaien er det dessuten to gangfelt mot Bystasjonen, og begge har fått trafikklys, som bidrar til «slalåmløypen». Det samme gjør trafikkskiltene som er satt opp.

På nyere illustrasjoner av holdeplassen er derimot trærne på plass.

– Her har ulike krav fra Statens vegvesen og kommunen blitt tatt hensyn til, og resultatet ble som det ble. Nå får vi se hvordan trafikkmønsteret blir i området, og vurdere å gjøre noen endringer dersom det ikke fungerer for fotgjengere, sier Skoglie i Bybanen Utbygging.

Det er også mulig for fotgjengere å gå inne på busstasjonens område, men der må man krysse flere inn- og utkjørsler.

– Kan det bli aktuelt å fjerne trærne for å få bedre plass?

– Det er noe av det vi må vurdere.