Helena var trebarnsmoren som fikset alt. Plutselig raste selvbildet sammen.

– Jeg trodde aldri jeg skulle bli frisk igjen.

Helena Viktoria Johnsen sjonglerte jobb, studier og familie.

Hun skulle klare alt. Helt til livet plutselig ble snudd på hodet.

I dag er hun sjeleglad for at hun våget å be om hjelp.

I desember i fjor skjønte Helena Viktoria Johnsen at hun trengte hjelp.