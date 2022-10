Dette bør du vite når du skal lagre ved

Se opp for mugg, råte og skadedyr i BTs vedskole.

Ved er vakkert. Jeg har selv lagt ut bilder av vedstabler på Instagram for å vise min estetiske sans og mitt nære forhold til naturen. Jeg er ikke den eneste.

På sosiale medier finnes utallige motiver av perfekt stablet ved, gjerne i kombinasjon med stoler med henslengte saueskinn og tilfeldig danderte pledd. De fleste av dem står ute, men noen er satt opp som dekorvegger inne. Er det lurt?

Første oppgave Tenk over disse spørsmålene:

Har du et egnet sted til oppbevaring av ved? Har du tenkt over at det lever småkryp i veden? Bonusspørsmål: Hvorfor er ved et populært motiv i sosiale medier?

1 Hvordan bør tørr ved oppbevares? Tørr ved stablet under en presenning, med lufting både under og på sidene ved hjelp av paller. God metode! Noen sier at det er best å oppbevare tørr ved inne, andre sier det er klokt å ha den ute. Det aller beste er kanskje en mellomting, et sted med god lufting og samtidig et dekkende tak. Eksempler kan være en åpen garasje, et luftig skjul eller en terrasse med skikkelig overbygg. Om du ikke har tilgang på noe slikt, må du velge mellom å ha veden ute eller inne.

Fordeler med å oppbevare veden ute 1. Den tar ikke opp verdifull plass inne.

2. Du kan være helt trygg på at du ikke drar med deg skadedyr og muggsopp inn i huset. Dette bør du tenke på ved lagring ute:

Mange må plassere veden et sted som ikke er spesielt godt egnet, for eksempel på en åpen veranda eller under et lite takutspring. På grunn av mye vått vær og en del vinterstormer på Vestlandet bør veden i så fall dekkes godt med presenning. Da er det viktig å sette veden på paller eller tilsvarende, slik at den får luft fra nedsiden. Bruk gjerne stående paller på et par sider også.

Fordeler med å oppbevare veden inne 1. Den er lett tilgjengelig. Du slipper å fryse og bli våt når du skal hente den.

2. Den holder seg tørr. Dette bør du tenke på ved lagring inne:

Veden må være helt tørr. Våt ved brenner dårlig, kan råtne og det er større fare for skadedyr og mugg i den.

Viktig om ved som lagres inne

Ved lagret inne bør opp fra gulvet, slik at det er luftig.

Mange har fått med seg at når du stabler ved til tørk ute, må den opp fra bakken og ut fra veggen. Det er for at den ikke skal bli våt, muggen og råtten.

Det samme gjelder inne. Ved bør ikke legges på gulvet i et hjørne i en bod eller garasje. Uansett hvor tørr veden er, har den aldri null prosent fuktighet. Derfor kan det oppstå kondens dersom den ikke lagres luftig nok. Og da kommer det raskt mugg.

Har du noen gang plassert en pappeske på et kaldt kjellergulv, og så er den fuktig og svartflekkete på undersiden når du løfter den igjen? Det er mugg.

2 Er muggen ved farlig? Ved som er blitt lagret for tett, uten lufting, og er blitt full av mugg. Oppbevaring av muggen ved er ikke bra for inneklimaet, spesielt for astmatikere, allergikere og andre sensitive. Det er ufarlig å brenne ved med muggsopp. Soppen destrueres under brenning og det kommer ingen farlig os. Det er lagring og håndtering av veden som er utfordringen, for da kan muggsoppsporer spres i inneluften.

3 Bor det noen skumle kryp i veden? Husbukk (t.v.) og stripet borebille trives godt i fuktige strøk. Det bor mange smådyr i veden, men de fleste av dem er harmløse. Tørr ved er i utgangspunktet trygg å lagre inne, men det er to krabater å være oppmerksom på. Den ene er husbukk. Den andre er stripet borebille. Begge elsker fuktighet, begge elsker kyststrøkene på Vestlandet. Og begge kan gjøre skade ved å gnage seg gjennom store mengder trevirke. Heldigvis trives ingen av dem spesielt godt i moderne, tørre hus, men de kan leve i generasjoner i eldre, mer fuktige hus og i gamle møbler. Som regel kommer den stripete borebillen inn med rivingsmaterialer. Det er viktig å tenke på dersom du vurderer å bruke den slags som brensel.

Oppsummert: Det ideelle er å lagre ved et tørt og luftig sted ute eller i uthus, og så ta inn den mengden du trenger når du skal fyre, for eksempel for en kveld. Den dekorative Instagram-veggen er ikke anbefalt inne. Hvis du ikke kan leve uten, er det best å la samme ved ligge hele sesongen, støvsuge den regelmessig og ikke bytte den ut hele tiden.

Her er ved stablet under en provisorisk takløsning som skal gi ly for uunngåelig vestlandsvær.

Lekse til neste gang Tenk over følgende: Hvordan får du mest mulig varme ut av veden? Og hva bør du ikke brenne? Fyring er tema for BTs vedskole del 3. Den publiseres om en uke.

Kilder: Øyvind S. Larsen, fagansvarlig i Norsk Ved, forum for vedprodusenter / Kai Gustavsen, fagsjef inneklima i Norske Astma- og Allergiforbund / Torstein Kvamme, seniorforsker Nibio / Isabella Børja, seniorforsker Nibio (The Norwegian Institute of Bioeconomy Research) og vedhogger Idar Stegane