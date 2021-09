Det populære badevannet skal skrumpes inn hele neste år

Det vil gå minst ett år før alt er tilbake til normalen i Storavatnet ved Krohnegården.

Vannet i Fyllingsdalen var tidligere et drikkevann, men er i dag et område for rekreasjon. Området ligger idyllisk til like ved Krohnegården.

Det går stier rundt store deler av vannet og det er et mye brukt turområde for fyllingsdøler. Det var her ved vannets bredde utlånshytten Egget ble åpnet i høst.