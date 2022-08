Det er store forskjeller mellom kraftkommunene. Her får innbyggerne subsidiert strøm.

Flere kommuner i Vestland innfører fast lavpris til innbyggere og næringsliv.

Monica Utne (30) er på trilletur i Lærdal med Ola (5 md.) Hun synes at strømprisene er vanvittige, og er fornøyd med at kommunen etter hvert vil kompensere henne.

– Det er vanskelig for dem som er alene. Prisene er vanvittige.

Det er Monica Utnes klare beskjed da BT treffer henne i Lærdalsøyri, og spør om de høye strømprisene.

– Noe må gjøres med prisene.

Fastpris til alle

Rett før sommeren vedtok nemlig et enstemmig kommunestyre å tilby fastpris på 50 øre kilowattimen til alle med adresse i Lærdal. Fra 1. januar 2023 blir kommunens innbyggere og næringsliv fritatt svingningene og de tidvis ekstreme prisene i strømmarkedet i tre år fremover.

– Dette har falt i god jord hos innbyggerne, sier Audun Mo (Ap), ordfører i Lærdal.

Forslaget kom fra ordførerens eget parti, men de andre partiene var ikke akkurat vanskelige å be.

Ordfører i Lærdal, Audun Mo, er fornøyd med å få på plass avtalen om rimelig strøm til innbyggerne.

Fire av de 35 kommunene i Vestland som har vannkraftproduksjon, tilbyr nå billig strøm til egne innbyggere og/eller næringsliv.

Årsaken til at Lærdal kan tilby spesialpriser til egne innbyggere, er ordningen med konsesjonskraft.

Ordningen gjør at eiere av vannkraftverk må levere en andel av den produserte kraften til kommuner som er berørt av kraftutbyggingen.

Prisen kommunene betaler fastsettes av Olje- og energidepartementet, og er for tiden 11,57 øre pr. kilowattime.

I NVEs vannkraftdatabase kan man lese at vannkraftverkene i Lærdal produserer omtrent 1400 gigawattimer i året. Lærdal kommune får 85,8 av disse.

Aurland, Lærdal og Modalen tilbyr billigere strøm til alle sine innbyggere. Luster kommune tilbyr billigere strøm kun til bedrifter med adresse i kommunen.

Felles for de fire kommunene som tilbyr billig kraft til egen befolkning, er at de produserer relativt mye vannkraft pr. innbygger.

Hele 35 av de 43 kommunene i Vestland har vannkraftsinstallasjoner i varierende størrelse. Det er færre som produserer kraft i en betydelig mengde, og det er enda færre som produserer relativt mye pr. innbygger.

– Illojalt

I en annen stor kraftkommune er slike særordninger uønsket.

Eidfjord-ordfører Anders Vatle (Sp) og hans kommunestyre har valgt ikke å tilby egne innbyggere billigere strøm, til tross for at kommunen tar ut 30 gigawattimer i året i konsesjonskraft.

– De ekstraordinære prisene nå er et nasjonalt onde. Det skal ikke være opp til den enkelte kommuneøkonomi å ordne dette, sier Eidfjord-ordføreren.

Han mener ordningen skaper et uheldig skille mellom store kraftkommuner og kommuner med lite eller ingen kraftproduksjon.

– Jeg opplever det litt illojalt mot kommuner som ikke har de ordningene, sier Vatle.

Eidfjord-ordfører Anders Vatle synes at billigsalg av konsesjonskraft til egne innbyggere er illojalt overfor andre kommuner.

– Fin måte å gi tilbake på

Lærdal-ordfører Mo innrømmer at lærdølene er heldige som kan gjøre dette, og er glad de har fått til denne løsningen.

– Folk er provoserte nå, og det private næringslivet sliter. Når vi har muligheten til å gjøre noe, så gjør vi det. Og det er jeg glad for at vi gjør, sier han.

Mo synes det er viktig at politikerne sørger for at innbyggerne i kommunen blir kompensert, særlig når de bor i en kommune som har bygget ned natur for å produsere kraft.

– Det er en fin måte å gi noe tilbake til innbyggerne i kommunen. Det er jo her kraftproduksjonen skjer.

Selv om Eidfjord ikke ønsker Lærdal-tilstander hos seg, har Anders Vatle likevel full forståelse for at noen kommuner velger denne ordningen:

– Dette er jo opp til hvert kommunestyre. At de har landet på de vedtakene er for så vidt greit. Men jeg mener jo ikke nødvendigvis at det er rett av den grunn.

Vatle sier han har fått henvendelser om å innføre denne ordningen fra innbyggere.

Store merinntekter

Konsesjonskraft er ofte en viktig inntektskilde for store kraftkommuner. Eidfjord har tjent 18 millioner hittil i år, og kommunen regner med at det vil bli opp mot 30 millioner innen året er omme.

Det er 18 millioner mer enn budsjettet tilser, ifølge ordføreren.

Også i Lærdal regner de med å tjene mye i år. Pr. mai hadde de tjent 17,2 millioner. Før nyttår bikker de trolig 28 millioner, opplyser kommunedirektør Gunn Lærøy.

Det er rundt dobbelt så mye inntekter som i mer normale år.

Tjener godt på strømkrisen

– Kan billigsalg til egne innbyggere gå på bekostning av tjenester?

– Nei, det vil ikke på bekostning av kommunale tjenester. 50 øre er en god pris på strøm for forbrukeren slik situasjonen er i dag. Men fra før var jo det en høy pris, så det genererer fortsatt inntekter til kommunen, sier Mo.

– I tillegg vil vi fremdeles selge 55 prosent av konsesjonskraften vår på spotmarkedet. Det er det som er igjen etter at innbyggerne får sitt. Så vi kommer økonomisk bedre ut nå enn før strømkrisen.

Vatle i Eidfjord opplyser at deres merinntektene vil gå tilbake til innbyggerne på en annen måte:

– Vi har en idrettshall som skal bygges på. Vi bruker jo også en del penger på å oppgradere i sentrumsområdet. Og vi vil utbedre skoler og gi bedre tjenester til innbyggerne.

– Folk har problem med å skjønne hvorfor det er slik som det er, sier Magnar Ljøsne (78). I bakgrunnen sees litt av vannkraften som har gjort Lærdal til en kraftkommune.

– Vanskelig for yngre

I en velpleiet hage på Lærdalsøyri møter vi Magnar Ljøsne (78).

– Jeg er forundret over at strøm koster mye en plass, og ingenting en annen plass, sier den pensjonerte rektoren.

– Min generasjon har det greit økonomisk, men det må være vanskelig for yngre som skal etablere seg. Det er ikke til å forstå at samfunnet som har vært så godt for alle, nå har blitt som dette.