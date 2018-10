Redningsmannskapene jobbet hele natten med å hente ut familie på fire.

Mannskaper fra politi og brannvesen, med bistand fra lokale, jobbet i fem timer natt til søndag for å evakuere en familie på fire fra et bolighus i Fortunsdalen i Luster i Sogn.

Den flomstore elven omringet bolighuset og familien kom seg ikke ut.

PRIVAT

– Tok det med fatning

– Elven var skremmende stri, men vi tok det med fatning. Vi har opplevd det før, sier Aud Øygard til Bergens Tidende, kort tid etter at hun, ektemannen og to voksne barn var fraktet i sikkerhet.

Det var en nabo som halv fire natt til søndag meldte fra om at elven gikk rundt huset, og at familien ikke kom seg ut.

Politi og brannvesen rykket ut og prøvde først å hente ut familien med ATV. Det gikk ikke. Deretter prøvde de å krysse over til huset med båt, men strømmen var for stri.

Spente over vaier

Løsningen ble å spenne en vaier over elven, som sikkerhet for redningsbåten. Så ble de fire fraktet over, en etter en.

Klokken 08.30 var alle fire over.

Aud Øygard tilbrakte natten med å se på at redningsmannskapene strevde for å krysse elven som omringet huset.

– De brukte masse tid på å rigge til, men da de fant løsningen, var det effektivt, forteller hun.

Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Naboer evakuerte

Datteren og svigersønnen som bor i et nabohus, valgte å evakuere klokken ett om natten.

– Da vi fikk høre at de hadde reist, var vi mest opptatt av å sikre kjelleren og bar ut bøttevis med vatn, forteller Øygard.

I 2009 opplevde de en liknende flom. Da sto vannet halvannet meter høyt i kjelleretasjen.

Klar med helikopter

På morgenkvisten var politiet klar til å rekvirere helikopter, hvis forsøket med båt ikke lyktes.

– Vi venter en stigning i vannstanden om et par timer, og vi bør få dem ut innen da, sa operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt klokken 06.30.

PRIVAT

Svigersønn John Rolf Bjørnevåg forteller at han og konen i ettiden natt til søndag tok med seg barna og kjørte til arbeidsplassen hans i Skjolden. Der installerte de seg på spiserommet.

Bjørnevåg dro deretter opp igjen i dalen og ble vitne til nattens redningsaksjon.

– Det var ikke voldsomt gøy, sier han. – Men så lenge ungene var vekk, var det egentlig greit.