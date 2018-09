Foreløpig har ikke politiet ett eneste vitne til ulykken natt til lørdag, der en 38 år gammel mann ble funnet bevisstløs og kritisk skadet.

Det var i 8-tiden lørdag morgen at en mann ble funnet hardt skadet på en asfaltert gangvei, like nedenfor en to meter høy skrent ved Tonningshaugen i Stryn.

38-åringen, som er bosatt i Bergen, men fra Sogn og Fjordane, var en av mange deltakere på oktoberfesten denne helgen.

Signalement

Politiet går nå ut med et signalement på mannen, i håp om at noen kan ha sett ham og kan hjelpe politiet med opplysninger:

38-åringen har blondt, kortklippet hår, er ca. 1,80 meter høy og har normal kroppsbygning. Mannen hadde på seg brune skinnshorts, grønn, smårutete skjorte og lave blå sko.

– Det samme antrekket hadde omtrent 75 prosent av deltakerne på oktoberfesten. Men vi håper at noen kan ha sett ham i tidsrommet mellom klokken 02.30 og klokken 08.00 natt til lørdag, sier Tor Egedal.

Han er politibetjent ved Stryn og Hornindal lensmannskontor.

Fra kritisk til alvorlig skadet

Stedet der mannen ble funnet, som er i nærheten av et boligfelt, ligger omtrent 500 meter fra festivalteltet, der serveringen stengte klokken 02.00 natt til lørdag.

Politiets undersøkelser tyder på at mannen har falt utfor skrenten.

Etter ulykken opplyste Haukeland universitetssjukehus at mannen var kritisk skadet.

Mandag ettermiddag klokken 13.55 melder sykehuset at tilstanden hans er alvorlig.

Var dårlig vær

– Natt til lørdag var det regnvær og mye dårlig vær. Vi ønsker at folk skal tenke over om de har sett en mann gå alene i dette området, som ligger i nærheten av Tonning skule og Setrevegen i Stryn, sier Egedal.

Det skal ha vært flere tusen mennesker i sentrum natt til lørdag.