– Dette er årets høydepunkt og en av Bergens viktigste nettverksinstitusjoner å være på og å bli sett.

Det sier næringspolitisk sjef i Bergen Næringsråd, Atle Kvamme.

Fredag kveld, tradisjonstro den 17. november, var det nok en gang duket for Bergens Næringsråds årskonferanse og årsmiddag.

På den røde løper

De 480 gjestene, eliten fra næringslivet og politikken, ble – i god bergensk stil – tatt vel imot med rød løper, boblevann, buekorps og striregn.

– Tidligere ble årskonferansen sett på som foreldet og «gubbete», vi har jo tross alt hatt den samme menyen i over 200 år, sier Kvamme og ler.

– Men vi har modernisert oss til å bli en av de mest dagsaktuelle nettverksinstitusjonene i Bergen. Fra å være bare menn, er i dag 200 av gjestene kvinner. Og gjennomsnittsalderen faller for hvert eneste år, selv om noen av oss blir eldre.

– Samarbeid for fremtiden

Årets tema for Årskonferansen var bærekraft, teknologi og ledelse.

Som i fjor sto FNs bærekraftsmål i sentrum, og årets konferanse hadde fokus på hva enkeltbedrifter og kommuner har oppnådd siden i fjor og tiltak og innspill til veien videre.

Dette var et tema som engasjerte rektor ved Universitetet i Bergen, Dag Rune Olsen.

Ørjan Deisz

– At bærekraft er viktig er blitt en selvfølge, men hva det skal innebære er ikke like selvsagt, sier han.

– Som universitet og utdanningsinstitusjon er vi svært opptatt av å ha et godt samarbeid med næringslivet, privat og offentlig, og at det grønne skiftet skal stå i sentrum for forskning, innovasjon og fremtidige arbeidsplasser, sier Olsen.

Det er Marianne Lefdal, daglig leder i CGG Marine, helt enig i.

– Det er svært viktig å få til et tettere samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjoner. Kun slik kan man skape morgendagens arbeidsplasser.

Årsmiddag med tradisjoner

Bjarte Hjelmeland og Tina Taule står for kveldens underholdning.

– For oss arrangører har dette vært en travel dag, men nå gjenstår det enkleste, sier Krister Hoaas, næringspolitisk rådgiver hos Bergen Næringsråd.

For andre år på rad holder konferansen hus i Grieghallen. Etter en lang dag med konferanse, blant annet med norske næringslivstopper som Statoil, DNV GL og Yara, skal gjestene gjennom aspargessuppe, flyndre, lammefilet og karamellpudding. Lik alle andre år.