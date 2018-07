Brannvesenet har hentet inn to helikoptre for å slukke skogbrannen i Lindås. De bruker også drone for å få oversikt. Boliger og hytter er evakuert.

Brannvesenet fikk den første brannmeldingen klokken 16.45 og ankom stedet 30 minutter seinere.

Det brenner fortsatt i en skogside på Botsholmneset ved Vikanes i Lindås kommune. Det skal være snakk om en lyng- og skogbrann som sprer seg raskt i vinden.

Like før klokken 24.00 melder brannvesenet at de har kontroll på brannen. Det er ingen synlige flammer, men brannen anses enda ikke som slukket. Grunnet høy temperatur i jordsmonnen er det fare for at brannen blusser opp igjen, melder Stein Rune Helleraker Vest politidistrikt.

De to helikoptrene har avsluttet slukkingen for natten, og brannvesenet og sivilforsvaret vil være på stedet gjennom natten for å slå ned eventuell oppblussing.

Stort omfang

BT har snakket med brannvesenet og politiet på stedet. Brannen anslås å ha et omfang på mellom 50 og 70 mål litt etter klokken 20.

– Jeg tør ikke å si at vi har fått kontroll helt ennå, men vi skal sende opp en drone for å få oversikt, sier Nils Medaas, lagleder for brannvesenet i Lindås, til BT lørdag kveld.

Det skal være minst 35 brannmenn på stedet, og to brannbiler kjører frem og tilbake til en basestasjon i nærheten for å fylle på vann.

– To brannstasjoner i Bergen står klare til å bistå ved behov, sier Medaas.

Hus og hytter evakuert

– Det ser ut som flammene driver oppover og vekk fra et hyttefelt i området, og det er ingenting som tyder på at vinden skal snu, sa politiets operasjonsleder Bjarte Rebnord lørdag ettermiddag.

Totalt 7 boliger og syv personer ble evakuert, ifølge politiets innsatsleder på stedet, John Endre Skeie.

Politiet holder vakt ved hyttefeltet og har sperret av området. Det skal ikke være fare for boligene, og nødetatene driver nå arbeid for å hindre spredning.

Langt etterslukningsarbeid

Klokken 22 er det fremdeles ikke et anslag om hvor lang tid det tar før brannen er slukket.

– Innsatsledere på området er ombord i de to helikopterene og danner seg et bilde av situasjonen, sier Ole Jacob Hartvigsen, vaktkommandør ved 110-sentralen.

– Etter at brannen er slukket må vi drive etterslukningsarbeid i minst ett døgn, sier Skeie, innsatsleder ved Vest politidistrikt.

Målet er å få de fem evakuerte personene tilbake til hyttene i løpet av kvelden, opplyser han.

Prioriterer bebyggelsen

NTB melder at brannvesenet vil prioritere slukking i bebyggelsen og heller la det brenne på fjellsiden der det er vanskelig å komme frem. Mannskapene fikk hjelp av to helikoptre.

De gikk fra sjøen og opp i fjellet der de dumpet vann. Da tankene skulle fylles med drivstoff, landet de like godt på E 39.

Ifølge brannvesenet er det for bratt til å ta seg oppover i terrenget ovenfor brannstedet som strekker seg fra Vikanesvegen til Urdalen. Brannvesenet har satt inn mannskap på begge sider av brannen langs E 39.

Sivilforsvaret settes inn

Drotningsvik opplyser at brannvesenet har klart å begrense brannen nede ved nærliggende boliger, men brannvesenet har ikke kontroll på brannen oppe i fjellsiden.

– Det er forferdelig bratt der og det går en høyspentledning på toppen, så det er ikke enkelt, sier Drotningsvik.

25–30 personer fra Sivilforsvaret er nå på vei til stedet for å bistå i slukningsarbeidet. De kommer fra avdelingene i Lindås og i Bergen, melder Sivilforsvaret på Twitter litt før klokken 20.

Ringer fra Osterøy

Ett felt på E39 ved Vikanes ble stengt som følge av brannen ved 17.30-tiden.

I det andre feltet dirigeres trafikken manuelt og det er uvisst når veien åpnes igjen.

Skogbrann Helikopter

Ved 18-tiden hadde folk fra Osterøy begynt å ringe brannvesenet. Dette fordi det ligger kraftig røyk i området, ifølge Drotningsvik.

– Vi kjørte forbi stedet og videre nordover. Røyken kunne ses fra Romarheimsdalen, sier Marius Holmås til BT.

Mannskap fra flere stasjoner

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik opplyser at brannvesenet har sendt mannskap fra Knarvik, Modalen, Masfjorden, samt tankbil med mannskap fra Åsane.

– Bergen holder igjen. Vi er nødt å ha mannskap i beredskap når vi tømmer ressursene nordover, sier Drotningsvik.