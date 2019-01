Debatten på Voss raser etter at en hytte brant ned til grunnen nyttårsaften. Ordføreren foreslår fyrverkeriforbud i hyttefelt. – Det er så dumt som det går an å bli, svarer brannsjef David Skjerven.

Fredag formiddag var åstedsundersøkelsene i full gang etter at et leilighetsbygg i Bavallen brant ned til grunnen natt til 1. nyttårsdag. Sentralt i undersøkelsene står opplysninger om at fyrverket kan være årsaken til brannen.

Politiet har blant annet gått ut med opplysninger om at en nødbluss landet på bakken like ved, mens en beboer i området har fortalt til NRK at han tror brannårsaken kan skyldes at en rakett havnet under takskjegget på huset som brant.

Fredag tok Voss-ordfører Hans-Erik Ringkjøb (Ap) til orde for å vurdere et totalforbud mot fyrverkeri i de tettest bebygde hyttefeltene i kommunen.

– I utgangspunktet er jeg positiv til et slikt tiltak. Jeg vil be om en faglig vurdering fra Voss brannvern, uttalte Ringkjøb til NRK.

Arne Hofseth

Negativ til forbud

I brannvesenet er imidlertid begeistringer over ordførerens utspill lav. I alle fall om en skal tro på brannsjef David Skjerven.

– Jeg ser ordføreren tror det er fyrverkeri og vil ha et forbud i hyttefelt. Det er så dumt som det går an å bli. Jeg skjønner i så fall ikke hva det forbudet skal bygge på. Brannvesenet på Voss har aldri vært på branntilløp som skyldes fyrverkeri.

– Hvordan kan du være så skråsikker?

– Jeg har jobbet i brannvesenet i 20 år. Aldri har jeg måtte rykke ut på grunn av at fyrverkeri har vært involvert. Derfor har jeg lyst å slå tilbake. En må gjerne innføre et forbud, men hvorfor skal en gjøre det når en ikke har et problem.

– Hva tenker du om de opplysningene som er kommet ut om at brannen 1. nyttårsdag skyldtes fyrverkeri?

– Det konkluderes litt tidlig med at det er en rakett. En kan ikke forskuttere før politiet er ferdig med sitt arbeid. Jeg har vært på mange branner der en har trodd en visste hva brannårsaken var, men så viste det seg være noe helt annerledes.

Arne Hofseth

Tryggeste dagen

Ifølge NRK Hordaland støtter også brannsjefen i Bergen et forbud mot fyrverkeri i hyttefelt.

– Jeg klarer ikke å forstå hvorfor dette skillet mellom hyttefelt og boligfelt. Noen sier at det er så lang vei til et hyttefelt, men Bavallen ligger jo rett ved et boligfelt. Da kan du ikke sette opp fyrverkeriforbud bare i det ene området.

Skjerven hevdet han snakker ut fra erfaring.

– Jeg har vært i brannvesenet på mangfoldige nyttårsaftener. Det er en av de tryggeste dagene i året. Skjer det noe, så er det som regel fyllkjøring og utforkjøring.

– Bagatelliserer ikke du nå skadevirkningene med fyrverkeri?

– Når en ser alle øyenskadene på grunn av raketter, da er det ikke verdt det. Men å legge ned klattvis forbud i hyttefelt her og der. Det blir bare tullete.

Arne Hofseth

Politiet var svært ordknapp etter fredags åstedsundersøkelse. Basert på vitnebeskrivelser har politiet kommet frem til et avgrenset område hvor brannen skal ha startet. Håvard Skattum, straffesaksansvarlig i Voss-politiet, vil imidlertid ikke si om brannen startet på taket, slik det kom frem av de første meldingene natt til tirsdag.

– Det avgrensede området er utenfor huset, men det er for tidlig å si hvor høyt oppe eller lavt nede brannen startet, sier Skattum.