Meteorsvermen blir synlig på himmelen i morgen. Det er det ventet opptil 120 stjerneskudd i timen.

I dagene rundt Luciadagen kan du oppleve årets flotteste meteorsverm Geminidene, hvor opptil hele 120 stjerneskudd i timen er ventet å fare over himmelen.

Det skriver kjendisastronom Knut Jørgen Røed Ødegaard og vitenskapsformidler Anne Mette Sannes i en pressemelding.

«Beste tidspunkt for å observere fenomenet er natt til 14. desember. Særlig fra midnatt og frem til morgengry vil man kunne betrakte meteorsvermen, men også i dagene før og etter kan stjerneskuddene oppleves», står det i pressemeldingen.

Der legges det til at Geminidemeteorene oftest er kraftige og med intense farger.

I år vil det være svært lite forstyrrende månelys siden månen går ned allerede i 21.30-tiden. Størstedelen av meteornatten er derfor fullstendig måneløs, og de astronomiske forholdene vil være perfekte for å få et flott «stjerneregn».

Fakta: Meteorsvermen Geminidene Årsaken til svermen er at Jorden passerer gjennom de tetteste delene av støvbåndet fra asteroiden 3200 Phaethon. Støv og sandkorn kommer inn i atmosfæren med 127 000 km/t og brenner opp på grunn av varmen fra luftmotstanden. De siste årene har aktiviteten gradvis tiltatt, og i 2009 ble det for eksempel forventet 140 stjerneskudd i timen, mens resultatet ble hele 170. Svermen ble første gang observert i 1862, mye seinere enn andre meteorsvermer som for eksempel Perseidene og Leonidene. Forskerne antok først at den, i likhet med andre meteorsvermer, stammer fra en komet som etterlater seg støvpartikler på sine runder rundt Solen.

– Spent stemning

Roar Inge Hansen, leder Bergen Astronomiske Forening, sier at Geminidene betyr «Tvillingene», og at meteorsvermen vil stråle ut fra et punkt i dette stjernebildet.

– Om kvelden står dette stjernebildet i sørøst. Det vil være nokså lavt på himmelen, legger han til.

Foreningen vil samles på Fanafjellet for å få med seg skuet, og Hansen sier at det kommer til å være en spent stemning natt til lørdag.

– Når det er noen virkelig flotte stjerneskudd som er kraftige og beveger seg over store avstander, så er man i ekstase. Når det er svakt og man må vente lenge 20–30 minutter, da er det ikke noe særlig, forteller Hansen.

– Best rundt midnatt

Rundt midnatt vil stjernebildet stå nokså på nattehimmelen, og da vil forholdene være ideelle for å få sett meteorstormen.

I Bergen er det meldt godt vær på fredag, men utsiktene er noe dårligere for lørdag og søndag.

– Meteorstormen kan stort sett ses overalt, så lenge det er litt mørkt og en fri horisont, sier Hansen.

Hansen forteller at Geminidene har vist seg å være den beste stjerneskuddsvermen i løpet av året.

For 20 år siden var Leonidene en verdig konkurrent, men den har blitt svakere de siste årene.

Tre huskeregler

Ifølge astronominettstedet Himmelkalenderen er det særlig tre ting du bør huske på før du tråkker ut i nattemørket:

1) For å oppleve meteorsvermer på sitt beste er det nødvendig å observere fra et mørkt sted. Finn deg helst et område med vidt utsyn til himmelen og som dessuten ligger et stykke unna sterke lyskilder, slik at øynene kan tilpasse seg mørket.

2) Du trenger bare dine egne øyne, ikke kikkert eller teleskop. Et liggeunderlag, sovepose/teppe og en termos med kaffe eller varm kakao er anbefalt tilleggsutstyr, foruten skikkelig varme klær, selvsagt. En middels dose tålmodighet kommer også godt med.

3) Vil du prøve å ta bilde av meteorer, bruk stativ og et kamera med vidvinkelobjektiv, lavest mulig blendertall, lang lukkertid, middels høy ISO (avhengig av objektivets og kameraets egenskaper) og fokus satt til uendelig.

