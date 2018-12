På denne gangveien gikk Anne Elise Sæthre (63) og Marit Johanne Røed Sundal (57) da bilen kom vestfra, krysset motsatt kjørefelt, skar ut av veien, over grøften og traff dem.

Nå er mannen i 50-årene siktet for uaktsomt drap etter at han torsdag kveld kjørte på to de to kvinnene. Livredding var nytteløst. Begge døde på stedet.

– Det er ikke skrevet noen formell siktelse ennå, men han er siktet for uaktsomt å ha forvoldt de to kvinnenes død i trafikken, sier lensmann Tormod Hvattum i Nordfjord til NTB.

De to kvinnene gikk på gangveien langs riksvei 15 i Kjølsdalen. Ulykkesstedet ligger mellom Måløy og Nordfjordeid i Sogn og Fjordane. Mannen kom fra Måløy i retning Nordfjordeid.

Fredag morgen var det tent to lys på ulykkesstedet. De sto på en mur. Ved siden av dem var det plassert et rødt hjerte og en engel. Bilsporene fra kvelden før var fortsatt synlige.

Kjenner ikke årsaken

Hans Ivar Moss Kolseth

Slik forklarer politiet hvorfor de har siktet sjåføren:

– Han har denne statusen fordi vi har beslaglagt førerkortet og tatt blodprøve av ham, sier Tormod Hvattum, lensmann i Nordfjord.

Ifølge lensmannen var det ingen vitner til ulykken. Han har ingen forklaring på hvorfor bilen skar av veien og traff kvinnene på gangveien. Politiet holder flere muligheter åpne.

Stengt med bom

Ulykken skjedde like ved avkjøringen til Kjølsdalen, ifølge lensmannen.

– Oppleves dette som et trygt sted å gå?

– Det skal i utgangspunktet være et trygt sted å gå. Gangveien er skilt fra riksveien med en grøft. Det er ikke mulig for biler å kjøre inn på gangveien på regulert vis. Den er stengt med en bom, opplyser lensmannen.

Det var ikke autovern som skilte gangveien fra riksveien.

– Sjåføren preget

De to døde kvinnene er i 50- og 60-årene og var bosatt i Eid. Ifølge NTB er sjåføren fra Gloppen.

– Hvem varslet om ulykken?

– Det var en som kom til stedet, svarer lensmann Hvattum.

Hans Ivar Moss Kolseth

– Har dere opplysninger om hvordan sjåføren fremsto?

– Han var preget av det som hadde skjedd, uten at jeg kjenner detaljene.

Hans Ivar Moss Kolseth

Planlegger avhør

– Vet dere noe om hvilken fart bilen hadde?

– Nei, det er ingen vitner til ulykken. Vi ønsker å komme i kontakt med dem som har sett noe.

Mens bilen kom fra vest, er det uvisst hvilken retning kvinnene gikk, om de ble påkjørt bakfra eller forfra.

Hans Ivar Moss Kolseth

Bilføreren har i natt vært innlagt på sykehus. Fredag morgen planla Hvattum og kollegene avhør av ham. Lensmannen håper det blir gjennomført i løpet av formiddagen.

– Vi arbeider også med å skaffe ham advokat.

Avhør av mannen blir helt sentralt for å få vite hvorfor ulykken skjedde.

Politiet hadde tre patruljer på stedet torsdag kveld. Dessuten kom krimteknikere til. De arbeidet utover natten. Videre var ulykkesgruppen til Statens vegvesen på stedet.

Fred Ivar Utsi Klemetsen

Åpner kirken

Ordfører i Eid kommune, Alfred Bjørlo (V), sier at svært mange mennesker gjorde en formidabel innsats etter tragedien:

– Nødetatene var raskt på stedet. Kommunen ble varslet nesten umiddelbart, slik at vi satte raskt ned krisestab. Psykososialt helseteam dro til Kjølsdalen for å hjelpe pårørende og andre som hadde behov for det.

Videre åpnet Kjølsdalen Montessoriskule dørene, slik at folk kunne samles.

– Den lokale sanitetsforeningen laget mat og varm drikke på skolen. Det var mange som arbeidet lenge utover natten, sier ordføreren.

Hans Ivar Moss Kolseth

Klokken 16.00 åpner Kjølsdalen kyrkje dørene. Den ligger nær ulykkesstedet. Der vil prost Roilf Schancke Eikum være til stede. Det blir lystenning, musikkinnslag og orientering for de fremmøtte.

– Det er mange som er berørte. Denne tragedien preger hele lokalsamfunnet, sier ordføreren.