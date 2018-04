Brannvesenet har nå startet slukning.

Politiet meldte om hendelsen klokken 23.53. Først opplyste de at et oppdrettsanlegg som sto i full fyr. Det viser seg ikke å stemme. 110-sentralen melder at noen brakker er i brann. Bygningene ligger i Risnesvegen, mellom Romslo og Trengereid.

Brannvesenet skal være i gang med slukkingen.

BT kommer tilbake med mer.