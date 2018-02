Mandag krever politiet varetektsfengsling av mannen som meldte fra om en død kvinne på Landås.

Det opplyser John Lode Roscoe, jourhavende jurist i Vest politidistrikt.

– Det blir et fengslingsmøte mandag, og politiet vil komme med ytterligere informasjon i løpet av søndagen, sier Roscoe.

Han vil ikke svare på hva mannen er siktet for. Det var lørdag kveld at den siktede mannen, som er i 40-årene, selv meldte fra om et dødsfall i leiligheten han bor i.

Politiet fikk meldingen klokken 19.07. Da de kom til stedet, fant de en død kvinne på adressen.

Ørjan Deisz

Ikke tatt stilling til skyld

Mannen som meldte fra ble pågrepet. Han fremstilles altså for varetektsfengsling mandag.

– Min klient ikke har tatt stilling til straffskyld, sa forsvarer Jannicke Keller-Fløystad til BT natt til søndag.

Det har ikke lyktes BT å få kommentar fra henne søndag formiddag.

Rune Sævig (ARKIV)

– På bakgrunn av funn på stedet har politiet iverksatt etterforskning, dødsfallet fremstår som mistenkelig, meldte politiet lørdag kveld.

Lørdag kveld arbeidet politiet på stedet. Mannskap gikk med lykter utenfor boligen og hadde fokus på en bod like ved blokken. Krimteknikere arbeidet i leiligheten utover natten, og kvinnen ble siden fraktet ut og kjørt bort.