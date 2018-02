En 43 år gammel mann er siktet for å ha drept sin 70 år gamle mor. Mandag krever politiet ham varetektsfengslet.

Mannen som ble pågrepet på Landås lørdag kveld, er siktet for å ha drept sin egen mor.

Det får BT opplyst.

Det var han selv som meldte fra om dødsfallet.

Søndag ettermiddag bekrefter Vest politidistrikt i en pressemelding at siktelsen gjelder drap.

Etter det BT kjenner til har den siktede mannen ingen straffehistorikk. Hans psykiske helse blir etter alt å dømme tema i etterforskningen. BT har snakket med flere naboer som mener han har hatt det vanskelig.

Han skal i perioder ha bodd i leiligheten med sin mor.

– Oppsøkte legevakten

Den siktede beskrives som ensom, innesluttet og en person som ofte ser bort når man hilser. Ingen naboer har hatt kontakt med ham.

43-åringen har sagt i avhør at han nylig var innlagt på psykiatrisk institusjon og ble skrevet ut mot sin egen vilje.

Det opplyser forsvarer Jannicke Keller-Fløystad fra Advokatfirmaet Elden.

Hun ønsker ikke gå i detalj om dette, men sier at mannen har fortalt at han nylig oppsøkte legevakten og ba om å få hjelp.

– Svært preget

– Han sier han ble innlagt på institusjon etter å ha vært på legevakten og var redd for å bli skrevet ut. Han var ikke sikker på hva det kunne medføre og ønsket fortsatt å være innlagt. Men han ble så skrevet ut, ifølge forklaring han har gitt, sier Keller-Fløystad.

Hun ønsker ikke opplyse navn på institusjon, men viser til det mannen har sagt.

– Det kan være en sammenheng mellom det han har forklart og det som har skjedd. Han fremstår som veldig syk, deprimert, i sjokk og har ønsket å få hjelp, sier hun.

Forsvareren opplyser at 43-åringen ikke har tatt stilling til om han er skyldig i drap eller ikke.

Keller-Fløystad bisto den siktede mannen i avhør natt til søndag på politihuset i Bergen sentrum, samtidig som krimteknikere arbeidet på åstedet på Landås, noen kilometer sørover.

Politiet: Våpenfunn i bosshus

Politiet opplyser at mannen til nå har vært i to avhør, og at han har forklart seg greit. Den drapssiktede mannen er ivaretatt av helsevesenet, med vakthold fra politiet.

Kriminalteknikerne fortsatte sine undersøkelser på åstedet søndag.

Det politiet antar er drapsvåpenet, ble funnet i et bossrom like ved blokken. Våpenfunnet kom ifølge politiet etter en forklaring fra den siktede mannen.

Søndag fortsetter politiet å spørre ut beboere i blokken, som ligger i Erleveien på Landås.

Politiet sier deres viktigste jobb nå er å kartlegge bevegelsene til både siktede og kvinnen den siste tiden.

Politiet vil foreløpig ikke si mer om relasjonen mellom siktede og den døde kvinnen. De begrunner det med at kvinnen ikke er formelt identifisert. Kvinnens nærmeste pårørende er varslet. Obduksjonen av henne skjer i dag, søndag.

Naboer: - Har hørt roping

Flere opplyser at det har vært roping fra leiligheten tidligere og at politiet har vært på stedet sammen med helsepersonell. De understreker at de ikke har følt seg truet på noen måte.

Lørdag formiddag ble siktede observert etter å ha vært ute, trolig handlet. Ingen som BT har snakket med opplyser at de har hørt eller sett noe mistenkelig før politiet ankom adressen om kvelden.

– Dette er veldig trist, sier en nabo.

– På bakgrunn av funn på stedet har politiet iverksatt etterforskning, dødsfallet fremstår som mistenkelig, meldte politiet lørdag kveld.

Da søkte politifolk med lykter utenfor boligen og hadde fokus på en bod like ved blokken. I denne boden ble det antatte drapsvåpenet funnet. Krimteknikere arbeidet i leiligheten utover natten, og kvinnen ble siden fraktet ut og kjørt bort til Gades institutt for obduksjon.