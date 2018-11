En mann i tjueårene ble natt til mandag fraktet til sykehus med mulige knivskader. To jevnaldrende menn ble pågrepet mandag morgen.

Politiet ble oppringt like etter midnatt natt til mandag. Meldingen handlet om en mulig knivstikking på en adresse i Olsvik i Bergen.

Ifølge politiet fremstår boligen som en hytte, og mannen i 20-årene bodde der – litt utenfor allfarvei. BT var ved boligen mandag morgen. Da var det helt tomt for folk på stedet, og politiet hadde satt plomberingstape på døren.

Både politi og ambulanse rykket ut. I boligen fant de mannen alene med det som trolig er knivskader, opplyste politiet i natt.

Politiet sa i en tidlig fase at skadeomfanget ikke ble regnet som livstruende. Helse Bergen melder i 11-tiden mandag at mannen er alvorlig skadet og innlagt ved Haukeland. I meldingen er ulykkestypen angitt som knivstikking.

– Tydelig skadet

– Han var bevisst, men tydelig skadet, sa operasjonsleder Dag Olav Sætre i Vest politidistrikt til BT i natt.

Politiet sikret spor på stedet og lette etter mulige gjerningspersoner i området. Mandag morgen i 05-tiden sier Sætre at meldingen kom via AMK og var «litt vag».

– Vi rykket ut sammen med ambulanse. Mannen hadde skader som var forenlig med at noen hadde påført ham disse med en kniv.

Operasjonslederen sier de lette etter flere navngitte personer med status som mistenkte, og som skal ha vært i boligen til den skadde.

– Ting tyder på det er en forbindelse mellom den skadde og de mistenkte. Jeg sier dette fordi ingen skal tro at noen går tilfeldig rundt og skader folk. Vi ser etter flere personer, alle menn, som skal ha vært til stede i boligen til fornærmede. Noen som skal ha vært til stede er blitt identifisert gjennom etterforskningen.

Klokken 05.40 melder Sætre at to menn de har sett etter, er pågrepet. De mistenkes for å ha vært til stede under handlingen. De to ble tatt i en helt annen bydel.

Ifølge operasjonslederen er begge de pågrepne jevnaldrende med den skadde, altså i 20-årene.

Kjenninger

– Er melder blant de mistenkte?

– Nei, det er han ikke pr. nå.

– Er det snakk om en fest eller et oppgjør?

– Det er ukjent.

Sætre omtaler alle i saken som kjenninger av politiet.

Det er voldsavsnittet i sentrumspolitiet som skal følge opp saken. På påtalesiden er det politiadvokat Katharina Fenc Nesse som svarer i den innledende fasen. Hun sier politiet vurderer eventuelle fengslinger av begge de pågrepne, basert på henholdsvis gjentagelsesfare og bevisforspillelsesfare, men at det ikke er bestemt.

– De to er ikke avhørt ennå. Vi har foreløpig ikke klarhet i hendelsesforløpet eller et klart bilde av hvem som var i boligen. Det kan ha vært flere involverte, sier Nesse i 11-tiden.

– Det er så tidlig i saken at jeg rett og slett ikke ønsker å si mer.