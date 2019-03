TØRRLAGT: Anette Iversen drakk seg fra helse og jobb, men klarte å slutte. – Er du bekymret for drikkingen din, har du allerede et problem, sier hun. FOTO: Marita Aarekol

– På et tidspunkt kunne jeg tømme en vinkartong på en kveld. Neste morgen gikk jeg på jobb.

For Anette Iversen begynte misbruket med et par glass vin om kvelden etter at barna var lagt. Èn av åtte drikker farlig mye.