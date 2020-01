Slik var politinatten: Brann, innbrudd, vold mot vakt og sint dataspiller som «ventilerte ut»

Mann i 30-årene pågrepet for brannstifting i Møllendalsveien.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

I ARREST: En mann som skal ha forårsaket storutrykning til Møllendalsveien natt til fredag ble pågrepet og satt i politiets arrest. Han mistenkes for å ha satt fyr på boss. Rundt 40 beboere evakuerte seg selv. Foto: Bergens Tidende

Politiet i vest har hatt litt å henge fingrene i natt til fredag.

Operasjonsleder Eivind Hellesund i Vest politidistrikt forteller om en stort sett rolig natt, men likevel med en del å gjøre – spesielt knyttet til Bergen og omegn.

Rundt 40 evakuerte

Det kanskje alvorligste skjedde like før klokken 03, da brannalarmen gikk i et kombinert bolig-, kontor- og forretningslokale i Møllendalsveien i Bergen, i nærheten av krysset Møllendalsveien – Møllendalsbakken.

Flere politipatruljer rykket ut, og alle nødetatene kom til stedet.

Rundt 40 beboere evakuerte seg selv, ifølge politiet, og det ble opprettet en samleplass for evakuerte.

Brannvesenet lokaliserte raskt at det var ulming i noe boss i det politiet beskriver som en kjeller eller garasje.

– Godt politiarbeid på stedet gjorde at vi pågrep en mann som vi mistenker for å ha tent på. For beboerne er dette en kjedelig opplevelse midt på natten, sier Hellesund.

Den pågrepne er en mann i slutten av 30-årene, kjent for politiet fra før. Han ble satt i arresten og skal etter planen bli avhørt i løpet av fredag.

«Ventilere ut»

Ellers var det flere mindre hendelser som preget natten:

I 02-tiden fikk en mann i siste halvdel av 20-årene besøk av politiet. Naboer hørte roping og dunking fra leiligheten hans, og ifølge politiet ble naboer bekymret. Det viste seg at mannen hadde spilt dataspill. «Viste seg å være en kar som spilte dataspill. Blir sint når han taper og må ’ventilere ut’, i natt ved rop/dunking i vegg», lyder ordensmaktens Twitter-oppsummering av hendelsen. Mannen fikk pålegg om å dempe seg og finne andre måter å avreagere på.

Ved et utested nær teateret i Bergen ble en vakt slått til da han «fersket» en mannlig gjest som skal ha prøvd å stjele en jakke. Dette skjedde i 02-tiden, og mannen stakk fra stedet. Det er ikke meldt om alvorlige skader på vakten.

I Solheimsgaten ved Danmarks plass og i Klasatjønnvegen i Loddefjord registrerte politiet innbrudd i løpet av natten. I Loddefjord ble to personer sett gående ut av en fellesgarasje, og der var det skader på en port. Ingen er tatt, men borettslaget skal sjekke om det finnes overvåking fra stedet. I Solheimsviken var det en vekter som hørte en rute bli knust i et bygg som huser flere bedrifter. Fredag morgen var det uklart om noe er stjålet.

En ung mann som ønsket seg nattmat ble overrasket da alarmen gikk ved taco-stedet han oppsøkte i Olav Kyrres gate i Bergen i 02-tiden. Døren sto åpen, men de ansatte var gått og hadde «åpenbart glemt å låse døren», som politiet uttrykker det. Den fortvilte mannen ringte selv politiets nødnummer for å oppklare misforståelsen.

I 06-tiden ble det oppdaget skadeverk på Blodbussen ved Haukeland sykehus. Her har politiet gode overvåkingsbilder av gjerningsmannen, som kan vente seg et oppgjør med politiet. Hærverket skal ha skjedd torsdag kveld.

Beboere i Bildøybakken reagerte på motorsaglyder i 01-tiden natt til tirsdag. Det viste seg å være Vegvesenet som holdt på med reparasjon av et autovern.

Publisert: Publisert 10. januar 2020 06:35 Oppdatert: 10. januar 2020 08:10

Les også

Mest lest akkurat nå