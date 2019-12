Gir millioner til grønne hurtigbåter

Vestland fylke får nær seks millioner kroner av regjeringen til satsing på utslippsfrie hurtigbåter.

GRØNN HURTIGBÅT: Her er en av fremtidens utslippsfrie hurtigbåter. Det er selskapene Selfa Arctic, Norled, Servogear, Hyon og LMG Marin som har utviklet båten Zeff. Den vil gå med en fart på 40 knop når den kommer opp på foiler. Drivstoffet vil være flytende hydrogen. Illustrasjon: Zeff

Regjeringen kunngjør tirsdag at den vil bruke 26 millioner kroner på mer klimavennlige hurtigbåter.

Pengene fordeles på syv fylker, og Vestland fylkeskommune får 5,8 millioner kroner av potten. Pengene skal brukes til nye kai- og ladeløsninger i Bergen, og skal i tillegg være et bidrag til planlegging og gjennomføring av innkjøp av nye utslippsfrie hurtigbåter i Sogn og Fjordane.

Satser på nullutslipp

Fylkesutvalget vedtok nylig at alle nye kontrakter på hurtigbåter i Sogn og Fjordane skal ha nullutslippsteknologi. Samtlige hurtigbåtkontrakter i Sogn og Fjordane skal fornyes i 2022, og innen 2024 skal hele denne båtflåten driftes med nullutslippsteknologi.

– Tradisjonelle hurtigbåter har fire ganger så høye utslipp av CO 2 pr. passasjer pr. kilometer som flyreiser. Det er et stort potensial for utslippskutt i Norge og internasjonalt ved å utvikle nye energiløsninger for hurtigbåter. Derfor er det ekstra gledelig at regjeringen støtter fylket i det grønne skiftet, og følger opp handlingsplanen for grønn skipsfart, sier stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) i en pressemelding.

– Bruker innkjøpsmakten

Tildelingene skjer gjennom Klimasats-ordningen. Midlene skal bidra til utvikling av løsninger for både batteri- og hydrogendrevne hurtigbåter fra Oslo til Finnmark.

Også Fremskrittspartiets stortingsrepresentant Helge André Njåstad er fornøyd med satsingen:

– Det er fint å se at Vestland fylkeskommune bruker sin innkjøpsmakt til å skape nye bærekraftige og verdiskapende næringer. Vi klarer ikke å gjennomføre det grønne skiftet om selskapene har rød bunnlinje, sier Helge André Njåstad (Frp) i pressemeldingen.

Støtte til bybåtsatsing

Mesteparten av pengene til Vestland fylkeskommune havner til hurtigbåtsatsingen i Sogn og Fjordane, men det legges også opp til at 600.000 kroner av støtten skal brukes til nye kai- og ladeløsninger i Bergen sentrum. Et av målene er å legge til rette for en styrking av de såkalte bybåt-sambandene.

I pressemeldingen uttaler Venstres Terje Breivik at «kun seier er godt nok i klimakampen».

– Vi må bruke offentlig innkjøpsmakt for å få klimagassutslippene ned, blant annet ved å legge til rette for vekst av nye næringer. Det er fantastisk å se satsingen til fylkeskommunen på nye hurtigbåter, og at nå de får statlig støtte, sier Breivik, som også er nestleder i Venstre.

– Binder sammen fylket

Regjeringen hadde satt av 24 millioner kroner til søknader klimavennlige hurtigbåter for 2019. Miljødirektoratet mottok søknader for 77 millioner kroner.

– Hurtigbåter binder sammen hele fylket, og da trenger vi å utvikle bærekraftige løsninger. Dette er et glimrende eksempel hvor vi kombinerer klima- og distriktspolitikk, sier stortingsrepresentant Tore Storehaug (KrF) fra Sogn og Fjordane.

Fylkesvaraordfører Natalia Golis (MDG) omtaler nyheten som en julegave til det pågående fylkestinget i Sogndal.

– Flott startskudd

– Dette er først og fremst er et flott startskudd til oss i nye Vestland fylke.

Denne fabelaktige nyheten passer godt nå, bare et par uker etter at vi vedtok verdens mest ambisiøse anbudsprogram for utslippsfrie hurtigbåter, skriver Golis i en e-post-kommentar.

Hun fremhever satsingen Vestland fylke har gjort for grønn satsing i passasjertrafikken.

– Satsingen sikrer ikke bare store, raske utslippskutt og effektiv kollektivtrafikk i regionen. Den vil også gi flere arbeidsplasser i distriktet, løfter frem en verdensledende teknologi og vil skape eksportverdier som er avgjørende for å opprettholde velferdsstaten og få til globale utslippskutt, sier Golis.

Hun er også fornøyd med at tildelingen sikrer fremdrift i arbeidet med elektrifisering av den såkalte «blå bybane»-satsingen i Bergens-området.

Fylkesvaraordføreren fra MDG skryter av regjeringspartiene som nå ser behovene Vestland fylke har for å gjennomføre satsingen.

– Slike store satsinger trenger kontinuerlig nasjonal kjælighet og fokus, uttaler Golis.

Fakta Hurtigbåtstøtte Klimasats er en støtteordning for kommuner og fylkeskommuner som vil redusere utslipp av klimagasser og bidra til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Foruten støtten til utslippsfrie hurtigbåter i Vestland, gis det støtte til følgende prosjekter:

Rogaland fylkeskommune får 12 millioner kroner til å bygge om hurtigbåten som trafikkerer Haugesund-Røvær til batteridrift og bygge tilhørende ladeinfrastruktur.

Trøndelag fylkeskommune får 2,1 millioner kroner til et nasjonalt anskaffelsesprosjekt for utslippsfrie hurtigbåter. Prosjektet skal blant annet utrede mulighetene i innovative anskaffelser og ulike eierskapsmodeller.

Oslo kommune får 2,1 millioner kroner til å planlegge infrastruktur for utslippsfrie hurtigbåter i Indre Oslofjord.

Møre og Romsdal fylkeskommune får 2,2 millioner kroner til å forberede anbud på utslippsfri hurtigbåtdrift .

Finnmark fylkeskommune får 1 million kroner til å forberede innkjøp av ny hydrogendrevet hurtigbåt til sambandet Vadsø-Kirkenes.

Publisert: Publisert 17. desember 2019 14:07 Oppdatert: 17. desember 2019 14:24

