Den 26 år gamle mannlige turguiden ble truffet av en stein i ryggen og klarte ikke å komme seg ned fra Skagastølstindane.

Natt til fredag var den skadde turguiden og de to turistene hentet ned fra fjellet, etter at en alpin redningsgruppe hadde tatt seg frem til dem.

– Vi fikk melding klokken 01.50 om at redningshelikopteret har plukket dem opp og er på vei til Sogndal, sier operasjonsleder Arve Samsonsen i Vest politidistrikt i 2-tiden natt til fredag.

Skadeomfanget til mannen er ukjent. Det ble tidligere torsdag meldt at mannen har smerter i ryggen etter å ha blitt truffet av en stein.

Sto fast i 14 timer

Allerede klokken 11.48 torsdag formiddag ble politiet varslet om at mannen hadde vanskeligheter med å gå fra stedet.

– Guiden er i følge med to turister og klarer ikke å komme seg ned igjen fra fjellet, sa operasjonsleder Frode Kolltveit i Vest politidistrikt ved 15.40-tiden.

Politiet kjente da til posisjonen og området som turfølget befant seg i, i fjellområdet Skagastølstindane i Luster og Årdal.

Et redningshelikopteret fra Florø ble sendt av gårde. Helikopteret fløy via Sogndal, der det plukket opp tre personer fra alpin redningsgruppe som ble med opp i fjellet for å hente turfølget.

Måtte klatre frem

Litt før klokken 17.30 opplyste politiet at redningshelikopteret hadde landet på Turtagrø etter å ha tatt en runde over fjellområdet. I 19-tiden fløy helikopteret inn mot turfølget med den alpine redningsgruppen om bord.

Rundt 20 minutter senere satte helikopteret av klatrerne i fjellheimen. De tok seg så frem til turfølget.

Skagastølstindane består av Store, Midtre og Nordre Skagastølstind, Skagastølsnebbet og Vetle Skagastølstind. Ifølge Wikipedia er Skagastølstindane en rygg som ligger i fjellområdet Hurrungane, i den sørvestre delen av Jotunheimen.