Mer uro i biemiljøet i Bergen sentrum.

Torsdag ble brannalarmen i Grieghallen utløst av røyk som ble brukt under honninginnhøsting fra bikubene på taket. Lørdag var det igjen opptøyer blant biene i Bergen sentrum.

En bonde i vestlandsk fjordmiljø er avbildet på veggen hvor bisvermen slo seg ned. Men, det er ikke nødvendigvis de naturskjønne omgivelsene på bildet som har tiltrukket seg biene.

Frode Ødegaard, vitenskapelig rådgiver i NINA, forteller at det er tamme honningbier som slo seg ned på veggen til fylkeshuset.

– En ny dronning har nok tatt over kuben. Da må den gamle finne seg et nytt sted. Den har tatt med seg deler av arbeidsstokken på utkikk etter et nytt hjem, sier han.

Hullmønsteret på veggen kan minne om et bikakemønster.

– Det kan ha vært årsaken til at de satte seg akkurat her, sier Ødegaard.

Birøktere har nå ankommet stedet og fått dronningen opp i en kasse. Noen av biene i svermen fulgte med. Resten vil fly opp igjen på taket når dronningen er borte, forteller birøkterne Manuel Hempel og Alf Helge Søiland.

Eksildronningen og hennes lojale følgere blir midlertidig plassert i en kjeller i noen dager. De vil få sin egen kube.

Det er usikkert om biene flyttes tilbake til taket på fylkeshuset eller om de skal få en nytt tilholdssted.

Det skal ha vært plassmangel i kuben, som følge av at en ny sverm invaderte. Det er usikkert om det er den gamle dronningen eller en troneraner birøkterne måtte hanskes med.

