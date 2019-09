En buss og personbil kolliderte på E39 i Os fredag morgen.

– Bilføreren som døde er en kvinne i 50-årene fra Os, sier operasjonsleder Per Algrøy i politiet fredag ettermiddag.

Vest politidistrikt meldte først at dette var en alvorlig trafikkulykke og at nødetatene var på vei mot stedet.

Føreren av personbilen satt fastklemt og var bevisstløs etter kollisjonen.

– Det er en møteulykke mellom en buss og en personbil. En person var fastklemt, men er nå frigjort av brannvesenet, sa vaktkommandør ved 110-sentralen, Håkon Myking tidligere i dag.

Erklært død på stedet

Brannvesenet ble varslet om ulykken klokken 9.00 fredag morgen.

– Klokken 09.23 var pasienten frigjort, sa Myking.

Bussjåføren og tre passasjerer ble undersøkt av helse og fremsto som uskadet, opplyste politiet.

Klokken 09.37 meldte politiet at føreren var erklært død på stedet. Ulykken skjedde cirka en kilometer nord for Uno X-stasjonen i Byvegen.

Ulykkesgruppen til Statens vegvesen og krimteknikere fra politiet har undersøkt ulykkesstedet.

Julianne Bråten Mossing

Pårørende ikke varslet

Politiet opplyste på Twitter at bussen kom kjørende fra Bergen mot Os, mens personbilen kjørte i retning Bergen.

Bussjåføren blir ivaretatt av selskapet sitt. Ulykken skjedde i 70-sonen, opplyste Vest politidistrikt.

– Vi jobber nå med å varsle pårørende, de er ikke varslet. Per nå er ulykkesårsaken ukjent, sa operasjonsleder Morten Rebnord i Vest politidistrikt fredag formiddag.

TOR HØVIK

Sterkt preget

Politiets innsatsleder Casper Kaland sa til BT at det er store skader på bilen. Han fortalte at bussjåføren er sterkt preget, og at busspassasjererne var i sjokk, men ellers uskadet.

– Det kommer til å ta noe tid før man vet noe mer om årsaken til ulykken. Det er grunn til å anta at de har holdt fartsgrensen. Kriminalteknikere er på stedet nå, sa Kaland.

Han sa at store krefter har vært i sving.

– Bilføreren ble erklært død på stedet etter forsøk på gjenoppliving, sa politiets innsatsleder.

Veien er åpnet

E39 Byvegen var stengt etter ulykken.

Trafikken ble dirigert over Fanafjellet.

– Det går tregt over Fanafjellet. Vi vil åpne veien så raskt som mulig, sa Kaland tidligere i dag.

Ved 12.40-tiden opplyste Vegtrafikksentralen at E39 Byvegen i Os er åpen for trafikk.

– Forferdelig tragisk

– Det er en forferdelig tragisk ulykke, sa kommunikasjonsdirektør Marianne Frønsdal i Tide.

Det er busselskapets rutebuss mellom Os og Bergen sentrum som var involvert i dødsulykken.

– Tide har satt krisestab og vi har også hatt personell på stedet som har fulgt opp vår medarbeider og busspassasjerene. Vi jobber nå med å følge opp og ivareta bussjåføren. Passasjerene er blitt fraktet til legevakten på Os, og får oppfølging av kriseteamet der, sa Frønsdal.

Opprettet kriseteam

Os kommune har opprettet kriseteam for vitner og berørte på kommunen sitt beredskapssenter på Moberg.

Dette er tilgjengelig for dem som ble vitner til dødsulykken på Hetleflåten, skriver kommunen i en pressemelding.

Kontakttelefonen til kriseteamet er 47 51 21 20.