PODKAST: Byråd Anna Elisa Tryti (Ap) kan ha vært utsatt for et attentatforsøk, mener kommentator i BT, Morten Myksvoll. Denne uken fortalte hun skuddhull i vinduet sitt – og flere alvorlige trusselbrev. Er dette noe politikerne nå må bare tåle? Hør ukens BT20.

I ukens episode av podkasten BT20 forteller byråd Anna Elisa Tryti om hvordan hun har opplevd de siste to årene, etter å ha mottatt grove trusler om vold mot henne og familien.

BT-kommentator Morten Myksvoll mener Tryti kan ha vært utsatt for et attentatforsøk og sier han er sjokkert og overrasket over alvorlighetsgraden i truslene.

– Dette er et anslag mot demokratiet. Den første konsekvensen av at trusler blir mer vanlig i norsk politikk, er at folk vegrer seg for å ta del i demokratiet, sier Myksvoll.

Programleder for BT20 er Tonje Aursland.