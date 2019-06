To nabohus med til sammen elleve personer måtte evakueres fra sine hjem, da det brøt ut brann i en enebolig i Gullfjordsungvegen på Voss i natt.

Det var naboene til huset som varslet om brannen da det kom røyk ut fra første etasje i bygget. Like over klokken 01 i natt var alle nødetater på stedet og slukkingen i full gang.

Operasjonsleder Morten Rebnor i Vest politidistrikt sier at de to beboerne som er registrert på adressen er gjort rede for. Den ene befant seg et annet sted på Voss, mens den andre var utenbys, og huset sto tomt.

DAVID SKJERVEN, VOSS BRANNVERN

Kraftig røykutvikling gjorde at brannvesenet bestemte seg for å evakuere de to nærmeste nabohusene. Beboerne har alle nå fått flytte tilbake til hjemmene sine.

– Nå i morgentimene holder brannvesenet vakt på brannstedet. Huset er ubeboelig, og brannårsak foreløpig ukjent, sier Rebnord.

Vaktkommandør Ronald Drotningsvik i brannvesenet sier det var en krevende brann å slukke.

– Det dreier seg om et stort gammelt trehus. Da brannvesenet ankom var det full fyr i kjeller, og flammene spredde seg i konstruksjonen. Voss Brannvern klarte å begrense flammene ganske fort. Klokken 04.17 var brannen å regne som slukket, sier Drotningsvik.

Huset ligger like ved jernbanen, og brannvesenet valgte å ta strømmen fra banenettet så lenge slukkingsarbeidet pågikk.

DAVID SKJERVEN, VOSS BRANNVERN

Brannsjef David Skjerven i Voss Brannvern sier slukkingsarbeidet hovedsakelig foregikk fra utsiden, og at den kraftige røykutviklingen hindret brannvesenet å gå inn i huset. Det lykkes å isolere flammene, og til slutt ble det laget hull i taket som ga brannvesenet adgang til å slukke de siste flammene.

Selve bærekonstruksjonen holder fremdeles huset oppe.