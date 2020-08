Han var elsket av studenter

Professor Harald Kristian Heggenhougen er død

Harald Kristian Heggenhougen døde 12. august i USA, 80 år gammel. Foto: T.Tylleskär

Det var med sorg vi mottok meldingen om at Harald Kristian Heggenhougen er død. Han ble 80 år gammel.

Vi som var kolleger med Kristian på Senter for internasjonal helse (SIH), Universitetet i Bergen, husker ham med stor glede.

Kristian var helseantropolog, engasjert i fattigdom, menneskerettigheter og helse.

Han var professor ved Boston University School of Public Health 2001–09, associate professor ved Harvard Medical School og Harvard School of Public Health 1990–2000, og senior lecturer ved London School of Hygiene and Tropical Medicine fra 1979 til 1990.

Kristian arbeidet på senteret fra 2000 til 2015. For senteret var Kristian av uvurderlig betydning. Han var en forsker som beveget seg i faggrensene, alltid interessert i kunnskap fra dem han møtte.

Han var elsket av studenter så vel som kolleger. Han var en formidler av de sjeldne, og underviste med humor, innlevelse, tyngde og faglig autoritet.

Han var et fantastisk, varmt menneske som alltid var mer opptatt av andres styrke enn sin egen.

De siste årene av livet var Kristian syk, og han døde hos sin datter i California, USA, 12. august. Han er dypt savnet hos oss.

Vi sender våre tanker til Nina, Anne Marie og familien.

Kolleger ved Senter for internasjonal helse

Universitetet i Bergen