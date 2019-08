Man kan nyte solen frem til onsdag ettermiddag – da tar været en helomvending.

Etter en grå periode skinner solen over Vestlandet, men den blir dessverre ikke lenge.

Onsdag ettermiddag er det meldt oransje farevarsel for nedbør over hele Vestlandet. I tillegg er det meldt gult farevarsel for både ras og flom.

– Det er jo godt og varmt i hele fylket i dag. Dagen i morgen begynner også med oppholdsvær, men det snur i løpet av ettermiddagen, sier meteorolog ved Meteorologisk institutt, Haldis Berge.

Lokale forskjeller

De kraftige bygene er forventet fra klokken 17 på onsdag, og farevarslene varer frem til klokken 8 torsdag morgen.

– Det er usikkert å vite akkurat hvor bygene vil plassere seg, og det vil være store lokale forskjeller, sier meteorologen.

Grunnen til det oransje nedbørsvarselet er at det lokalt kan komme 30–55 millimeter nedbør på tre timer.

– Husk å følge med på farevarselet, vi oppdaterer det fortløpende ettersom forholdene endrer seg. Det er også viktig å følge med på veimeldingene når været kommer for å unngå ulykker og kø, forteller Berge.

Synkende temperaturer

Det vil fortsette å komme regn og byger utover torsdagen, men av mindre betydning.

Samtidig vil man se lavere temperaturer, som kommer av en kald front fra nord.

– I morgen kan det bli like varmt som i dag, men på torsdag vil temperaturene synke ned til 14–15 grader, sier Berge.