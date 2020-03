Haukeland mer enn firedobler intensivkapasiteten

Flere hundre ansatte gjennomgår opplæring.

Clara Gjesdal roser innsatsen til de ansatte som må omstille seg og bytte avdelinger. Foto: Silje Katrine Robinson

Sykehusene og kommunehelsetjenesten trenger flere hender og ber folk om å melde seg.

Clara Gjesdal, viseadministrerende direktør i Helse Bergen, sier flere hundre tidligere ansatte, studenter og ansatte som ikke jobber i klinikk til vanlig har meldt seg. I tillegg har mange sykehusansatte blitt bedt om å skifte avdeling.

Massiv opplæring

– Vi ser et fantastisk engasjement, både hos dem som står for opplæringen og de som kommer til opplæring, sier Gjesdal.

Det skal kjøres 4–5 ulike store opplæringsopplegg. Denne uken har de konsentrert seg om eget personale som skal over i nye funksjoner.

Minst 500 ansatte er i gang med opplæring i intensiv- og pandemimedisin.

I tillegg kommer de som har gjennomgått opplæring i smittevern, og til funksjoner på andre avdelinger enn der de er til vanlig.

Mer enn firdobler

– Vi må også fylle på med folk på de postene som ikke behandler korona. Der kan det være behov blant annet på grunn av karantene.

Sykehuset jobber med å kunne mer enn firdoble kapasiteten på intensivbehandling.

På pandemiposten kommer koronapasientene som ikke er så syke at de trenger intensivbehandling, men som trenger annen behandling i sykehus.

En annen viktig del av opplæringen er smittevern.

Alt som kan vente må vente

– Alle våre ansatte må vite hva de skal gjøre og hvordan de skal beskytte seg mot smitte, sier Gjesdal.

– Hvordan har dere kapasitet til å gjøre så massiv opplæring parallelt med alt annet?

– Vi legger alt vi kan vente med til side. Og det er denne og neste uke vi har mulighet til å gjøre det. Nå er aktiviteten på sykehuset tatt litt ned, sier Gjesdal.

Neste uke og uken etter blir det opplæring av dem som har meldt seg til tjeneste og som ikke jobber på sykehuset nå.

– Ha tålmodighet

– Har dere fortsatt behov for at folk melder seg?

– Vi er fortsatt interessert i at de med kompetanse melder seg. Og kan du intensivmedisin, er ikke dette tiden for å drive dank, sier Gjesdal.

Hun presiserer at det kan være at folk som melder seg ikke får tilbakemelding med en gang, men det betyr ikke at de ikke har bruk for dem.

– Vi vet ikke helt hva vi har behov for om et par uker, derfor ber vi de som melder seg om å ha tålmodighet. Og vi skal fordele ressursene med kommunehelsetjenesten som også har et stort behov, sier Gjesdal.