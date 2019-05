I FØRERSETET: I fire år har Morten Klementsen sittet alene i kommunestyret i Meland og protestert mot bompenger og kommunesammenslåing. Nå er partiet hans størst på en meningsmåling i nye Alver kommune. – Mange tror at de som sitter i kommunestyret er smartere enn andre folk. Da sier jeg til dem at de må se på et møte. Da ser de at det ikke er sånn, sier han. FOTO: Bård Bøe