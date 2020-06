Sotra-drapene: Sønnen (41) tiltalt

Blir ikke nye sakkyndige.

En 41 år gammel mann ble pågrepet i fjor sommer for drap på foreldrene på Kolltveit på Sotra. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Den nå 41 år gamle mannen innrømmet på stedet å ha drept foreldrene Siri Helen Johannessen (66) og Per Arne Ormehaug (67) på Kolltveit 27. juni i fjor.

Han ble pågrepet på åstedet der foreldrene ble funnet døde.

Nå er det tatt ut tiltale i saken. I den heter det at 41-åringen gjentatte ganger stakk både moren og faren ulike steder på kroppen med kniv, og at begge døde av skadene.

Tidspunktet for handlingene angis å ha vært natt til torsdag 27. juni. Tiltalen ble tatt ut i april, og forsvarer Fredrik Verling sier at klienten er kjent med den.

Advokat Beate hamre er bistandsadvokat for tiltaltes lillebror.

– Han er fortsatt sterkt preget av tapet av sine foreldre, og han opplever hele situasjonen som vanskelig. Han ser frem til at saken kommer opp for retten, slik at han og resten av familien kan prøve å gå videre og få bearbeidet sorgen, sier Hamre.

– Påvirket fremdriften

Verling opplyser til BT at lagmannsretten er kommet til at det ikke skal oppnevnes nye sakkyndige i saken, noe 41-åringen i mars ba om å få på grunn av inhabilitet.

– Begjæringen om nye sakkyndige har vært oppe i lagmannsretten, og den er nå avslått. Det betyr at vi kan beramme saken med de sakkyndige som allerede var oppnevnt og som har avgitt en rettspsykiatrisk erklæring i saken, sier statsadvokat Benedicte Hordnes, som skal føre saken i retten.

Hadde 41-åringen fått medhold, ville sakkyndigrapporten ha blitt forkastet, og en ny rettspsykiatrisk undersøkelse av 41-åringen.

– Spørsmålet om sakkyndige har påvirket fremdriften av saken, slik at den nå neppe kommer opp før til høsten.

41-åringen er funnet strafferettslig utilregnelig. Han har erkjent de faktiske handlingene, ifølge Hordnes.

– Ingen tvil

– Det er ingen tvil om at det er han som er gjort det. Men fordi han ikke er tilregnelig, kan han ikke dømmes til fengsel.

Det tas i tiltalen forbehold om at statsadvokaten vil legge ned påstand om at 41-åringen overføres til tvungent psykisk helsevern. Det vil si at han ivaretas av psykiatrien.

– Han vil få opphold i psykiatrien til vi mener det ikke lenger er nærliggende fare for at han kan begå nye, alvorlige handlinger, sier Hordnes.

Forsvarer Fredrik Verling vil kun konstatere at tiltalen er kommet, men ikke kommentere den. Advokaten har ment at de rettspsykiatrisk sakkyndige ikke bør sitte i retten, fordi de har hatt tilgang på taushetsbelagte opplysninger som nå er tatt ut av straffesaken – og ut av sakkyndigrapporten.

– Lagmannsretten har slått fast at de sakkyndige kan utføre oppdraget sitt i retten. Det blir nå opp til min klient å avgjøre om han vil anke den avgjørelsen, sier Verling.

I tiltalen tas det forbehold om at de etterlatte kan komme til å kreve at 41-åringen fratas arveretten. Statsadvokat Benedicte Hordnes sier det er tatt med som et rent generelt forbehold.