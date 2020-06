Planlegger syv vindkraftverk mellom Bergen og Sognefjorden

Det foreligger nå planer om mellom 400 og 500 vindturbiner i Nordhordland og Gulen. Svensk selskap gjør nå fremstøt mot grunneiere for to nye prosjekter i Masfjorden.

Det arbeides nå med planer om syv vindkraftverk i Gulen, Modalen og Nordhordlands-kommuner. Bildet er av en turbin på vindkraftverket på Midtfjellet i Fitjar, ett av foreløpig tre anlegg som er i drift i Vestland fylke. Foto: Jan Kåre Ness, NTB scanpix (arkiv)

Det svenske selskapet Eolus Vind AS kontakter i disse dager grunneiere der de informerer om at de vurderer to nye vindkraftprosjekter i fjellområder i Masfjorden.

Selskapet Norsk Vind AS hadde sist onsdag møte med grunneiere i Brekke med sikte på en potensiell utbygging i et område mellom Verkland-Haugland i Gulen kommune.

Selskapets prosjektleder, Espen Borgir Christophersen, bekrefter at prosjektet blir ett av temaene i møte med kommuneledelsen i Gulen onsdag 24. juni.

Espen Borgir Christophersen (fra v.), daglig leder Per Ove Skorpen (begge Norsk Vind AS) og BKK-direktør Olav Osvoll (til h.) da de i fjor informerte politikerne i Masfjorden om planer for vindkraft i kommunen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Europas største

Fra før har Norsk Vind AS sendt melding til myndighetene om prosjektet Hordavind, som kan bli Europas største landbaserte vindkraftverk med inntil 235 turbiner i Modalen, Masfjorden og Alver.

Selskapet jobber dessuten med et mindre prosjekt med 10–20 turbiner på Sandøy i Gulen, og vil orientere kommunen om status for disse planene neste uke.

BKK og partner Zephyr har tidligere presentert Matre Vind AS, en investering til rundt tre milliarder kroner i fjellene rundt Matre.

Dalsbotnfjellet i Gulen er et av områdene som kan få vindkraftverk. De tre vindkraftmotstanderne på bildet er fra v. Wenche Midthun, ordfører Hallvard Oppedal og Amalia Høydal. Foto: Tor Høvik

– Innledende dialog

Zephyr har også fått konsesjon til å bygge ut Dalsbotnfjellet i Gulen, men saken ligger nå til avgjørelse i Olje- og energidepartementet etter at kommunen, organisasjoner og grupper har klaget på vedtaket.

Gruppen Folk for Fjella har samlet informasjon om de nye prosjektene som nå er under utvikling i Masfjorden-Gulen.

– Hvis alle disse prosjektene blir realisert, vil Nordhordland-Gulen-området trolig blir den regionen i landet med størst tetthet av vindkraftverk, sier Arnold Matre, en av lederne i Folk for Fjella.

Både Eolus Vind og Norsk Vind AS er sparsom med opplysninger om planene som nå blir kjent.

Det svenske selskapet Eolus Vind har tegnet inn rundt femti turbiner i dette prosjektet ved Vetlefjellet i området Kringla-Kvamsdal i Masfjorden (Faksimile Eolus Vind).

Har plukket ut steder

Det svenske vindkraftselskapet Eolus Vind AS har kontaktet grunneiere i de to områdene de nå fatter interesse for, henholdsvis Kringlo-Kvamsdal og Haugsdalen-Andvik. Her har selskapet tegnet inn totalt 90 turbiner.

I brev som BT har fått tilgang til, skriver Eolus Vind til grunneiere at «vi har identifisert et sted på fjellet der din eiendom kan bli berørt av en eventuell vindmøllepark».

Videre skriver det svenske selskapet at senere ønsker å arrangere møter med grunneiere for å presentere vindindustrien og planene de har i kommunen.

– Tidlig stadium

Selskapets kommunikasjonssjef, Johan Hammarqvist, sier dette om fremstøtene i Masfjorden.

«Vi befinner oss på et veldig tidlig stadium der vi utelukkende sonderer om det finnes interesse hos grunneiere. I dette tilfellet har vi ennå ikke signert avtaler med noen grunneiere og heller ikke påbegynt noen søknad»», skriver han i en e-post.

Gulen-ordfører Hallvard Oppedal (Sp) vil informere Norsk Vind AS om at kommunen ikke ønsker vindkraft innenfor sine grenser. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Kommunene sier nei

Alle kommunene som er berørt av vindkraftplaner mellom Bergen og Sognefjorden, har tidligere sagt nei til utbygging.

– Kommunestyret i Gulen fattet et enstemmig vedtak om at alle foreslåtte områder i kommunen blir ekskludert fra vindkraftutbygging. Det er den beslutningen jeg fortsatt forholder meg til, og som jeg kommer til å formidle til Norsk Vind i møte neste uke, sier ordfører Hallvard Oppedal (Sp).

Fakta Her er prosjektene Stavanger-baserte Norsk Vind AS har lansert planer om Hordavind med inntil 235 turbiner i kommunene Modalen, Masfjorden og Modalen. Forventet produksjon er 5,4 TWh, som tilsvarer forbruket til rundt 300.000 husholdninger.

Norsk Vind AS har også planer om et prosjekt på Sandøy i Gulen, med mellom 10 og 20 vindturbiner.

Det samme selskapet har nå hatt grunneiermøte om et prosjekt i området Haugland/Verkland og Lindelifjellet. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange turbiner som er aktuelt i dette prosjektet.

BKK og Zephyr AS arbeider i fellesskap med prosjektet Matre Vind i Masfjorden. BKK har tidligere opplyst at det trolig kan bli snakk om rundt 40 turbiner. Planområdet er rundt 20 kvadratkilometer og omfatter bl.a. Gleinefjellet og Gråsida.

På Dalsbotnfjellet i Gulen har Zephyr fått konsesjon av NVE til bygging av vindkraftverk med 25 turbiner. Kommunen avviser planene, og Olje- og energidepartementet skal snart avgjøre prosjektets skjebne.

Det svenske selskapet Eolus Vind har kontaktet grunneiere med sikte på to prosjekter i Masfjorden. Ett i Kringlo-Kvamsdal med inntil 50 turbiner inntegnet, og et mulig anlegg i Haugsdalen-Andvik med rundt 40 turbiner. Les mer

Vedtaket i Gulen ble fattet da de folkevalgte uttalte seg til nasjonal ramme for vindkraft, en plan som senere ble skrotet av Solberg-regjeringen.

– Kappløp

Arnold Matre i Folk for Fjella mener det nå foregår et kappløp mellom vindkraftselskaper for så sikre seg grunneieravtaler for utbygging i kommunene Masfjorden, Modalen, Alver, Gulen og Høyanger (på sørsiden av Sognefjorden).

Folk for Fjella var en av gruppene som protesterte mot BKKs vindkraftplaner utenfor Kokstad sist uke. Foto: Tor Høvik

– Hordavind-prosjektet til Norsk Vind og planene til BKK/Zephyr har vært overveldende nok i seg selv. Når disse nye prosjektene kommer i tillegg, så tror jeg det er vanskelig for mange å ta det store omfanget innover seg, sier Matre.

Han mener en storstilt utbygging, slik selskapene legger opp til, vil få dramatiske konsekvenser for dem som bor i regionen – både i anleggsfasen og når kraftverkene er i drift.

– Jeg merker bekymringen hos vanlige bygdefolk som ellers går stille gjennom livet. Nå forteller de at de er beredt til å delta i aksjoner om nødvendig, sier Matre.

– Innledende dialog

Norsk Vind AS opplyser dette om de nye planene i Gulen, som omfatter fjellområder på vestsiden av E39, mot Instefjord:

– Vi støtter et strengere konsesjonssystem, med mer rigide krav for turbinhøyde og antall turbiner, sier prosjektleder Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind AS. Foto: Eirik Brekke (arkiv)

– Vi har hatt en innledende dialog med grunneiere. Vi ønsker innspill fra dem som kjenner området best. Men et vindkraftverk skal ikke bare være til nytte for grunneierne. Det er like viktig at en vindkraftutbygging også kan tjene lokalsamfunnet og gi økte inntekter til kommunen, sier Espen Borgir Christophersen i Norsk Vind AS.

– Vindkraft en del av løsningen

Prosjektlederen tilføyer at selskapet har tatt til orde for en omlegging av skattesystemet for vindkraft.

– Vi ønsker at mer av verdiskapingen legges igjen lokalt, basert på de samme prinsipper som gjelder for kompensasjon til norske vannkraftkommuner, sier han.

Christophersen sier de ønsker en «fair behandling i kommunestyrene».

– Vi ønsker et system der alle fordeler og ulemper ved utbygging ligger i vektskålen når lokalpolitikerne skal ta sine beslutninger. Jeg håper også at landbasert vindkraft snart igjen kan ses på som noe av løsningen i det grønne skiftet, ikke bare et problem, sier han.

Norsk Vind AS har undertegnet avtaler med alle berørte grunneiere i Hordavind-prosjektet og på Sandøy, opplyser prosjektlederen.