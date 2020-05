Sjekk de brøytekantene

Slik ser det ut på Sognefjellsveien mellom Lom og Luster. Opptil ti meter høye brøytekanter, og bare plass til én bil om gangen på store deler av strekningen.

– Det er 20 år siden sist jeg så høye brøyte­kanter. De er enorme, sier eier av Sogne­fjells­hytta, Råmund Mundhjeld.

Den private turisthytten 1410 meter over havet – og like vest for det høyeste punktet på Sognefjellsveien – er nesten helt begravet i snø.

– Her blir det godt skiføre hele sommeren gjennom, konstaterer Mundhjeld.

Sognefjellsveien er åpen, men brøytekantene er høye. Foto: Tor Høvik

Brøytemannskapet har kjempet seg gjennom enorme snømengder og klarte å åpne veien til 2. mai. Det aller meste av veien er isfri, men det kan raskt endre seg.

Våren er lunefull i fjellet.

Det er mye snø i fjellet, og ved sterk vind og nedbør kan veien fort bli stengt til den kan brøytes opp igjen. Veien kan også blir stengt på kort varsel på grunn av rasfare.

Foto: Tor Høvik

Sognefjellsveien regnes som en av Norges vakreste fjelloverganger. Foto: Tor Høvik

Inntil videre blir veien nattestengt mellom klokken 20 og 08.

– Det er garantert ikke siste gang brøytemannskapet rydder veien denne sesongen. Vær og vind endrer seg veldig raskt, og vi må vente mer snø, sier Mundhjeld.

Eier av Sognefjellshytta, Råmund Mundhjeld, har utsikt rett inn i snøen fra først etasje. Foto: Tor Høvik

Parkeringsplassen foran Sognefjellshytta ryddes for snø. Foto: Tor Høvik

Sognefjellshytta foretar en forsiktig åpning denne helgen, og holder åpen kun i helgene de neste ukene. Men først måtte brøytemannskapet rydde parkeringsområdet utenfor hytten for snø.

Sognefjellsveien har status som Nasjonale turistvei, og regnes av mange som en av landets vakreste fjelloverganger.

Sognefjellsveien åpnet 2. mai, men kan fremdeles bli stengt for snørydding. Foto: Tor Høvik

Snørydding i mai. Foto: Tor Høvik