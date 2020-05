Elleve barnehagebarn i karantene etter at ansatt testet positivt

Barnehagen Kidsa Haukedalen er rammet av koronaviruset.

Barnehagekonsernet Kidsa Barnehager ble kontakt om testresultatet på lørdag.

Daglig leder Inger Marie Guddal Einan sier til BT at foreldrene er orientert.

– Barna som var i vedkommendes gruppe er satt i karantene. Vi har for sikkerhets skyld også satt en samarbeidende gruppe i karantene, sier hun.

Smittevernkontoret er i mål med smittesporingen. Totalt elleve barn er satt i karantene.

– Ingen symptomer på jobb

Den ansatte var på jobb siste dag den 27. april, og det er kun denne dagen smittevernmyndighetene driver smittesporing fra, ifølge barnehagekonsernet.

– Den ansatte hadde ingen symptomer på jobb. Vedkommende ledelsen da den kjente symptomer og har vært hjemme siden, sier Einan.

– Smittekilden er ukjent, men det er ingen grunn til å tro at den oppsto i barnehagen. Alt vi vet så langt er at vi har en smittet ansatt, sier hun.

To tilfeller på under to uker

Barnehagene ble gjenåpnet 20. april etter å ha blitt stengt på grunn av koronapandemien.

På under to uker har to ansatte ved Kidsa-barnehager i Åsane fått påvist koronasmitte. 21. april testet en ansatt ved Kidsa Myrdal positivt. Da måtte fire barnehagebarn i karantene.

Den daglige lederen sier at ut fra informasjonen som kommer fra nasjonale myndigheter, antar hun at åpningen av barnehagene kan gi økt smitterisiko.

– Kidsa har forberedt seg på lik linje med andre barnehager i Norge, og gjort dette i tråd med nasjonale retningslinjer, sier Einan.

Gjenåpningen er ble tilstand for diskusjon ettersom flere fryktet at den ville føre til ny smittespredning.

En undersøkelse viser at nær 40 prosent av foreldre synes det er utrygt å skulle sende barna tilbake.