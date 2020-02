Dagens største saker: Fikk du med deg dette i dag?

1. Nå er pappaer velkomne på KK

NY FAMILIE: Jon og Lise Capp-Isaksen er blitt foreldre til vesle John-Ivar. Pappa har vært på barsel dagen lang. Foto: Eirik Brekke

Lenge har nybakte fedre vært henvist til besøkstiden mellom 17 og 20 på barselpostene på KK. Men nå er det fritt frem for mors partner å tilbringe hele døgnet på barsel ved behov.

– Vi ser jo at partnerne er en ressurs. Mor er gjerne sliten og far kan hjelpe til, sier jordmor Martha Svarstad Vadset.

2. To menn dømt for nettovergrep mot barn: – Det kan ikke bli grovere enn dette.

OVERGREP: I dette huset på Filippinene pågrep politiet i 2018 en angivelig produsent av overgrepsmateriale. Fem barn ble reddet i aksjonen. Foto: Politiet (arkiv)

I dag kom dommer i to grove overgrepssaker avdekket gjennom politiets store Dark Room-etterforskning:

En Ap-politiker er dømt til 19 års forvaring for nettovergrep mot filippinske barn. Ifølge dommen har han medvirket til eller forsøkt å medvirke til overgrep mot over 200 barn.

Samtidig er en tobarnsfar fra Bergen dømt til 16 års forvaring for nettovergrep mot barn i tre land. Han skal blant annet ha fått en mor i Romania til å begå overgrep mot døtrene mens han fulgte med på Skype. – Det kan ikke bli grovere enn dette. Her har vi barn fra ti måneder og oppover som er blitt utsatt for overgrep, sier statsadvokat Jan-Inge Wensell Raanes.

3. Pausen er snart over

FAST: Denne arbeidsmaskinen kjørte seg fast i snøen under arbeidet med å rydde Bergensbanen. Foto: SPORDRIFT

Så du et rart lys på himmelen i dag? Ikke vær bekymret, det forsvinner fort igjen. Allerede i natt vil det begynne å regne igjen i lavlandet, ifølge meteorologen. Det skal også blåse opp, og faren for stengte fjelloverganger er overhengende.

Ryddemannskaper har brukt værpausen effektivt. Etter litt trøbbel med en fastkjørt arbeidsmaskin, regner Bane Nor med å kunne åpne Bergensbanen i natt, drøye to døgn etter snøraset som stengte togstrekningen.

I ettermiddag ble også E134 over Haukelifjell helt åpnet, og de siste 15 innesnødde gjestene på Haukeliseter fjellstue kunne reise hjem. De har brukt oppholdet godt, med snøhuledisko, sauna og brettspill.

