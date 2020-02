Morgenbrif: Velgerne rømmer fra bompengepartiet

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

1. Trym Aafløy lekker velgere til alle kanter

I BYSTYRET: Trym Aafløy. Foto: Rune Sævig

Bare én av fem som stemte FNB i høst, ville gjentatt valget nå. Det viser BTs nye måling. Uforståelig, mener Trym Aafløy.

Velgerne får ikke med seg alt partiet faktisk gjør nå som de har fått plass i bystyre og fylkesting, tror han.

Samtidig gjør Arbeiderpartiet, etter en skandalefylt vinter, sin beste bergensmåling på to år.

Les saken og se alle tallene her.

2. Forsker: Nei, det er ikke farlig å lade elbilen i garasjen

BILEN: Politiet mistenker at brannen kan ha startet i laderen til denne bilen. Foto: Bård Bøe

Natt til i går brant det i et garasjeanlegg i Loddefjord. Politiet mener brannen kan ha startet i en elbillader.

Men forskning fra Rise Fire Research tyder ikke på at det er grunn til å frykte et rush av garasjebranner. Helt risikofritt vil det likevel aldri være:

– Det er jo alltid en mulighet. Men vi finner ikke noen større fare med elbiler som lader enn andre biler som står i garasjen, sier forskningsleder Christian Sesseng.

Se forskernes tall og les hele saken.

3. Politiet har sluttet å lete etter narkotika i lommene til rusavhengige

BRUK OG BESITTELSE: Utenfor MO-senteret på Laksevåg i går kveld. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen

Tallene for 2019 viser et kraftig fall i antall narkosaker i Vest politidistrikt mot årene før. Forklaringen er enkel, ifølge politiet: De jakter ikke lenger de enkle sakene med bruk og besittelse. I stedet satte de i fjor inn en offensiv for å få rusavhengige de treffer på inn i ulike hjelpetilbud.

Les saken her.

4. Flere bygg brant ned i natt. Brannvesenet fryktet storbrann.

FULL FYR: Slik så det ut da det brant i Undredal natt tilfredag. Foto: Leif Inge Undredal

– Det var fullstendig overtent.

Det sier Arvid Gilje, brannsjef i Aurland. Natt til fredag rykket han og mannskap ut til bygden Undredal ved Aurlandsfjorden i Aurland kommune.

Les saken her.

Publisert: 14. februar 2020 06:34