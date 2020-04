Dette er gode nyheter for alle som er lei av dårlig vær

Nå er det nemlig slutt på elendigheten.

Sesongvarselet tyder på at mai måned blir tørr som vanlig. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

At det er meldt strålende sol så lenge langtidsvarselet rekker, blir garantert et kjærkomment avbrekk for alle på Vestlandet som har fått nok av øsende, pøsende regnvær.

– Værvarselet for de neste ti dagene er veldig gode nyheter. Det er meldt knallvær, sier klimaforsker Erik Kolstad.

Han jobber hos Norce og ved Bjerknessenteret i Bergen, og leder prosjektet «Seasonal Forecasting Engine». Det handler om å varsle værtyper for flere uker og måneder fremover.

Slik ser Sør-Norge ut fredag formiddag. Bildet viser store skyfrie områder sør for Stad og Dovre. Det grønne er snøfritt, mens det gule viser snø på bakken. Lenger nord har vi noen snøbyger, som vises som mørkegult på bildet, melder Meteorologene på Twitter. Foto: Meteorologene

Mai som normalt

Og det nyeste sesongvarselet deres tyder på at årets mai måned skal bli omtrent som en gjennomsnittlig mai måned på Vestlandet.

– Mai er den tørreste måneden i Bergen. Varselet viser at det skal bli bitte litt varmere enn gjennomsnittet de siste 20 årene, mens nedbørsmengden ikke vil skille seg fra det normale, sier Kolstad.

– Er dette en god nyhet, eller handler det om menneskeskapte klimaforandringer?

– Dette er en gladsak som handler om vanlige værmessige utslag. Ikke et værvarsel, men et sannsynlighetsvarsel som akkurat nå indikerer at mai måned blir som normalt, svarer klimaforskeren.

– Og hva er normalt når det gjelder mai?

– Mai kan være veldig fin. Det kan bli litt regn og litt fint vær.

– Kan du også fortelle noe om været i juni og juli?

– Jo lenger frem i tid, jo mer usikkert blir det. Vi kommer med et nytt varsel rundt 17. mai, da kan jeg si mer om sommeren, sier Kolstad.

Han forteller at sesongvarselet deres for i vinter slo til.

– Det har vært unormalt mye regn, og lavtrykk i bøtter og spann. Men været de neste to ukene kan være slutten på perioden med drittvær, sier klimaforskeren.