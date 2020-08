Kjærestepar sov i campingbil midt i det enorme steinraset

– Me er berre glade for at me er trygge, seier Marie Leveaux (23).

Fylkesveg 5623 mellom Nautgrovi og Bakkatunnelen i Aurland er stengd grunna steinras. Ein bil er treft av raset.

To sveitsiske turistar fekk oppleva naturkreftene på kloss hald. Marie Leveaux (23) og kjærasten Valentin Pidoux (27) hadde parkert campingbilen attmed vegen og fjorden, og låg og sov då det byrja å ramla ned stein.

– Det var verkeleg skummelt. Eg høyrde ein ljod og vekte kjærasten min. Steinane ramla ned, og det høyrdest ut som ein eksplosjon, seier Leveaux til BT.

Marie Leveaux (23) og kjærasten Valentin Pidoux (27) veit ikkje korleis ferien i Noreg vert vidare, men dei er takksame for at dei kom uskadde fra hendinga. Foto: Arne Veum

Dei venta først inne i køyretøyet, ettersom dei ikkje visste heilt kva som skjedde på utsida.

– Me følgde med på det frå bilvindauget, og gjekk ut for å undersøkja stoda då raset var over. Då fann me ut at me ikkje kunne køyra vidare. Dekket var punktert. Ein mann sa me måtte koma oss bort fra staden, noko me gjorde. Så høyrde me naudetatane var i kjømda, seier ho.

– Me er berre glade for at me er trygge.

Dei svitsiske turistane låg og sov medan campingbilen låg midt under rasområdet. Foto: Arne Veum

– Høyrde braket

Jostein Buene og Bjarte Gjerdevik vart begge vitne til at steinane kom ned fjellsida. Dei seier at campingbilen vart treft.

– Eg høyrde berre braket frå raset, og snudde meg, seier Gjerdevik.

Gjerdevik vitnar om at det var mykje røyk, så han såg ikkje campingbilen før raset var gått.

– Den stod midt under raset, seier Gjerdevik.

Han fortel at han ikkje er vand med ras, men at han opplevde raset som stort.

Stein ligg strødd bortetter vegen. Foto: Aurland brannvern

Ikkje meldt om personskade

– Det har kome store steinar på størrelse med små personbilar frå høgt oppe i fjellsida, mykje av raset har gått i vatnet, seier trafikkoperatør Ketil Molvær i Vegtrafikksentralen.

Politiet skriv på Twitter at ein bil står i raset.

– Vår oppfatning er at bilen står inne i raset, og er treft av stein, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik i Vest politidistrikt.

Hausvik seier personar er tatt ut av bilen, og at dei er tilsynelatande uskadde.

– Opplysningane vi har no er at det ikkje er fleire bilar tatt av raset, seier Hausvik.

Opplysningane er basert på skildringar frå vitne på staden, seier Hausvik. Raset har gått over vegen rett ved Bakkatunnelen.

– Det er et omtrent tre hundre meter breitt ras frå tunnelmunningen på Bakkatunnelen i retning Gudvangen. Ein bil har i alle fall punktert som følgje av raset, men alle har kome seg trygt ut. Det har gått ein del stein, seier Tor Mikkel Tokvam, overbefal ved brannvesenet i Aurland.

– Dei to turistane er uskadde etter det eg har fått tilbakemelding om, seier operasjonsleiar Steinar Hausvik.

Det er kome ned ein del store steinar ved tunnelmunninga. Foto: Aurland brannvern

– Eg har åtvara mange, men dei lyttar ikkje

Ein anna som var vitne til raset er pensjonist Jostein Buene, han bur på andre sida av fjorden for raset.

– Steinane landa langt ut på fjorden, seier han.

Buene seier rasstaden er ein vanleg plass for turistar og sette leir.

– Det er eit under at det ikkje gjekk gale med bilen. Steinane hagla rundt den, seier Buene.

I mai i år vart fleire telt nesten treft av eit ras i same bygda.

– Eg blir heilt fortvila. Folk set leir rett under plassar der det kan kome stein. Eg har åtvara mange, men dei lyttar ikkje, seier Buene.

Raset har gått på Gudvangen-sida av Bakkatunnelen. Foto: Datawrapper