Vannlekkasje på DNS, publikum evakuert: – Det buldret som en elv

– Dette kunne gått mye verre, sier brannvesenets innsatsleder.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 20 minutter siden

RYKKET UT: Politi, Brannvesen og Bergen vann rykket ut til DNS fredag kveld. Tuva Åserud

Politi og brannvesen rykket fredag kveld ut til en vannlekkasje på Den Nationale Scene (DNS) i Bergen. Vannlekkasjen er nå stoppet.

– Nå har det sluttet å piple vann opp fra gulvet. Det jobbes med å finne ut nøyaktig hvor bruddet har skjedd, sier innsatsleder i politiet, Synnøve Malkenes.

Rundt klokken 21.40 avsluttet politi og brannvesen på stedet.

– Kunne gått mye verre

Innsatsleder for brannvesenet, Kent Yngve Haukeland, forteller at det meste av vannet ligger under gulvet.

– Dette kunne gått mye verre. Det er ikke store synlige skader, sier Haukeland.

IKKE FLOM: Det meste av vannet ligger under gulvet i DNS-kjelleren, forteller innsatsleder i brannvesenet, Kent Yngve Haukeland. Tuva Åserud

SLUTTET Å PIPLE: Innsatsleder Synnøve Malkenes i politiet avsluttet på stedet rundt 21.40. Tuva Åserud

Ledningen som har sprukket forsyner kun teateret, og lekkasjen påvirker ikke andre eiendommer i sentrum.

– Det som er utfordringen nå, er at DNS må ha vann inn i bygget for å kunne ha teateforestillinger, på grunn av sprinkleranlegget, forteller Malkenes.

Det betyr at det ikke blir noen forestillinger på DNS før lekkasjen er funnet, og bygget kan skru på vannet igjen.

Teatersjefen: - Jobber på spreng

Avtroppende teatersjef Agnete Haaland sier at det viktigste for teateret nå er å sørge for at forestillingene går som normalt frem mot jul.

Det er en svært viktig måned for inntjeningen til teateret.

– Det jobbes på spreng, men jeg vet foreløpig ikke mer. Jeg håper intenst at vi spiller som normalt i morgen, sier Haaland.

BEKYMRET: Trude Drevland så seg nødt til å ta turen innom teateret fredag kveld. Tuva Åserud

Tidligere ordfører Trude Drevland tok turen rett til teateret da hun fikk høre om vannlekkasjen.

– Jeg så i nyhetene at det hadde vært lekkasje på DNS, og ble veldig urolig. Det er en tragedie med lekkasje på vårt nyoppussede teater, sier Drevland.

Publikum hørte buldrelyd

Teaterforestillingen som pågikk – «Å Bergen, Bergen» – ble avlyst. Alle gjester og ansatte ble evakuert ut av lokalet, totalt rundt 400-500 personer. Ingen er skadet eller savnet, melder politiet.

– Vi trodde først at det var en del av forestillingen, sier publikummer Janne Evensen.

Hun satt på tredje rad sammen med sin mor, Berit Pedersen, da de hørte den høye buldrelyden.

– Det var litt skummelt, sier Pedersen, som fikk billetter til teaterstykket «Å Bergen, Bergen» i 80-års gave.

Sammen med alle de andre i salen, og skuespillerne, fikk de beskjed om å forlate bygget.

– Det kom en dame ut på scenen, avbrøt musikken, og fortalte at alle måtte gå ut, sier Evensen.

BTs fotograf på stedet melder at folk blir bedt om å gå hjem, og komme tilbake i morgen for å hente ting som er igjen inne.

STENGTE AV: Brannvesenet stengte av vannledningen inn til teateret. Ingen andre bygninger i sentrum er påvirker av lekkasjen. Tuva Åserud

EVAKUERT: Alle som befant seg inne på teateret ble bedt om å forlate bygget. Tuva Åserud

Vannet rant i 50 minutter

Nødetatene ble varslet klokken 20.36. «Skal være mye vann», skrev politiet. En BT-tipser beskrev det som «buldrelyd som hørtes ut som flommende vann».

– Vi har kalt ut mannskap. Brannvesenet sier at det buldret som en elv, sier Stein Ove Boland ved Bergen kommunes vaktsentral.

BT fikk opplyst fra innsatsleder Malkenes at det piplet vann opp fra gulvet inne på teateret.

– De må nok gjøre noen tiltak for å komme til i gulvet og sjekke hvor vannet kommer fra, sa Christer Skei, vaktkommandør ved 110-sentralen.

Klokken 21.12 opplyste 110-sentralen at lekkasjen var lokalisert til under hovedscenen på DNS, og klokken 21.20 var lekkasjen stoppet.

– Det meldes om kontroll på situasjonen. Brannvesenet blir på stedet for å undersøke skadeomfang, skriver 110-sentralen på Twitter.