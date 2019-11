Politiaksjon på Nordahl Grieg videregående skole

– Flere elever har sett skremmende bilder på Instagram, sier politiet.

Publisert: Oppdatert for mindre enn 10 minutter siden

BEVÆPNET: Poltipatruljer sto rundt skolen i beredskap. Disse var bevøpnet, opplyser operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt. 2211-tipser

Politiet rykket ut til Nordahl Grieg videregående skole i Bergen sør onsdag ettermiddag. En del elever så og mottok bilder på Instagram og snap som kunne fremstå som truende.

– Politiet har vært inne på skolen, og utenfor, sier operasjonsleder Per Algrøy i Vest politidistrikt.

SKAPTE PANIKK: Elever ble redde på skolen etter å ha sett dette bildet. Elever står bak kontoen, ifølge politiet. Privat/skjermdump

– Ikke ment som trussel

Noe av politiet hadde skuddsikre vester og var bevæpnet, ifølge Algrøy.

– Vi har nøstet opp i det nå. Bildene ble lagt ut i forbindelse med at en ny side skulle bli publisert på sosiale medier, og var ikke ment som en trussel, sier Algrøy.

Ble redde av Instagram-post

På Instagram er en «memes»-konto nylig åpnet.

Politiet bekrefter at det er Instagram-kontoen Ngvmemes som skapte panikk på skolen.

KONTOEN: Instagram-kontoen hadde 279 følgere tirsdag. Skjermdump

Under politiaksjonen ble flere bilder publisert på Instagram-kontoen der det blir forklart at bildene ikke var ment som en trussel.

«Dette var bare for å «teaser» vårt første innlegg,» står det i bildeteksten under den ene posten.

Beklager på Instagram

Kontoen er anonym, og ifølge politiet er det elever som står bak den.

– Vi har snakket med de som står bak bildene. De sier at det var tenkt som en spennende opptakt til en ny side, og at de ikke har tenkt at det skulle være så skremmende, sier Algerøy.

I sosiale medier er en mem et bilde med tekst som er ment å være humoristisk. Humoren er ofte intern, og skal uttrykke kulturelle fenomener.

På Instagram er det nå lagt ut et bilde med beklagelse.

BEKLAGER: Dette bilde er lagt ut etter at misforståelsen utløste en politiaksjon. Skjermdump

«Vi gjorde rett og slett en helt idiotisk tabbe med å overse eventuelle tolkninger,» står det på et av bildene.

Nyhetsartikkel bidro til redsel

Elever skal ha blitt redde i forbindelse nyhetsartikler mandag om at skoler i Hordaland hadde mottatt trusler.

Dette skal ha gjort flere elever anspente, ifølge en elev BT har snakket med.

Lignende konto eksistert før

Tredjeklassingene Elias Markussen (18) og Herman Kildal (18) på Nordahl Grieg videregående skole har fått med seg Instagram-posten, men tar det hele med knusende ro.

– Vi fikk vite om innlegget på Snapchat-gruppen til klassen vår. Der var det noen som delte bildet av masken og klokkeslettet, forklarer Markussen.

SÅ BILDET: Elias Markussen (18) og Herman Kildal (18) så bildet på Snapchat. Fred Ivar Utsi Klemetsen

Hverken han eller klassekameraten Kildal ble bekymret av innlegget, eller tenkte på det som noe skummelt.

– Vi vet ikke hvem som har opprettet kontoen eller hvem som har lagt ut innlegget, men det har vært en liknende konto tidligere, forklarer Kildal.